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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 48 лет главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов:

— С большим удовольствием поздравляю своего дорогого брата с днем рождения! Будучи достойным сыном своего отца — Ахмата-Хаджи Кадырова, который для меня фактически был старшим другом и наставником, Вы, дорогой Рамзан Ахматович, превзошли все ожидания, связанные с преемственностью дела вашего отца и c руководством Чеченской Республикой, с ее умиротворением и адаптацией к новым реалиям в братской семье народов новой российской государственности. Вы — уникальное явление в современной российской истории. Сегодня Вы помогаете выстраивать сотрудничество в атмосфере взаимопонимания и доверия не только с монархиями Ближнего Востока, но и со всем мусульманским миром. Во многом благодаря и вашим усилиям практически никто из них не поддержал антироссийские санкции. Не менее значим вклад в развитие отношений со странами СНГ, в стабилизацию межнациональных отношений в столь сложное для страны время. Мы, россияне, чувствовали поддержку вашей команды в самые сложные моменты. Как сибиряк, я желаю Вам, дорогой брат Рамзан Ахматович, сибирского здоровья и кавказского долголетия для строительства более справедливого и богохранимого мира!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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