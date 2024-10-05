Дни рождения
Сегодня исполняется 48 лет главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову
Рамзан Кадыров
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов:
— С большим удовольствием поздравляю своего дорогого брата с днем рождения! Будучи достойным сыном своего отца — Ахмата-Хаджи Кадырова, который для меня фактически был старшим другом и наставником, Вы, дорогой Рамзан Ахматович, превзошли все ожидания, связанные с преемственностью дела вашего отца и c руководством Чеченской Республикой, с ее умиротворением и адаптацией к новым реалиям в братской семье народов новой российской государственности. Вы — уникальное явление в современной российской истории. Сегодня Вы помогаете выстраивать сотрудничество в атмосфере взаимопонимания и доверия не только с монархиями Ближнего Востока, но и со всем мусульманским миром. Во многом благодаря и вашим усилиям практически никто из них не поддержал антироссийские санкции. Не менее значим вклад в развитие отношений со странами СНГ, в стабилизацию межнациональных отношений в столь сложное для страны время. Мы, россияне, чувствовали поддержку вашей команды в самые сложные моменты. Как сибиряк, я желаю Вам, дорогой брат Рамзан Ахматович, сибирского здоровья и кавказского долголетия для строительства более справедливого и богохранимого мира!