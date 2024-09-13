Российские клубы нарастили расходы

Закрывшееся в России летнее трансферное окно зафиксировало некоторый рост активности на рынке клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Они потратили на новичков более €130 млн. Это довольно скромная по прежним меркам, но рекордная для периода международной изоляции отечественного футбола, длящегося уже два года, сумма. Правда, львиная доля инвестиций, как обычно, пришлась на долю маленькой группы грандов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Купленный «Спартаком» Эсекьель Барко стал одним из трех приобретений стоимостью не менее €10 млн, сделанных российскими клубами в рамках закрывшегося летнего окна

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Купленный «Спартаком» Эсекьель Барко стал одним из трех приобретений стоимостью не менее €10 млн, сделанных российскими клубами в рамках закрывшегося летнего окна

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ночь на пятницу, на две недели позже, чем в ведущих европейских лигах, в России закрылось летнее трансферное окно. И его итоги получились довольно примечательными.

В общей сложности клубы Российской футбольной премьер-лиги, по данным Transfermarkt, потратили на переходы — внутренние и международные — €131,6 млн. Вне актуального контекста сумма выглядит чрезвычайно скромной. По размеру трансферных расходов, совершенных в минувшие три месяца, РПЛ находится на десятом месте, а «большая европейская пятерка» из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции, с которой отечественный чемпионат пытался конкурировать в плане щедрости в прошлом десятилетии, далеко-далеко впереди. Более того, еще недавно, уже после того как российский высший дивизион утратил прежнюю финансовую мощь, позволявшую иногда бороться за знаменитостей с континентальными гигантами, планка в €200 млн все равно оставалась для него вполне рядовой. Например, в 2021 году РПЛ преодолела ее с запасом.

Но контекст слишком важен, чтобы о нем забывать. В 2022 году российский футбол оказался в международной изоляции из-за санкций, под которые попал после начала военной спецоперации на Украине. Они вылились в том числе в достаточно резкое сокращение клубных расходов. Это третья летняя, то есть основная из двух в сезоне, трансферная кампания, пришедшаяся на «изоляционный» период.

Но в рамках двух предыдущих общие инвестиции клубов РПЛ в новичков не дотянули и до €100 млн (см. справку). Таким образом, сейчас случилось нечто, что можно считать рывком, который иллюстрируют и другие цифры.

Скажем, год назад в РПЛ состоялась всего одна сделка стоимостью €10 млн — во столько обошелся «Динамо» бразилец Бителлу. Теперь этот рубеж покорили три сделки. Самой дорогой оказалась та, в результате которой в «Спартаке» очутился аргентинец Эсекьель Барко (Transfermarkt оценивает ее в €14 млн). За ней в рейтинге идут две покупки «Зенита» — соотечественника Барко Лусиано Гонду (€12 млн) и выступавшего как раз за спартаковцев форварда Александра Соболева (€10 млн). Сделок стоимостью как минимум €5 млн в 2024 году тоже было больше, чем в 2023 году,— девять против восьми.

Показатели трех последних летних трансферных окон в РПЛ* Год Общие затраты Лидеры по трансферным затратам (более €10 млн) 2022 €85,588 млн «Локомотив» — €13,2 млн, «Динамо» — €10,2 млн, «Спартак» — €10,2 млн 2023 €98,145 млн «Спартак» — €24,5 млн, «Динамо» — €20,4 млн, «Зенит» — €16,09 млн, ЦСКА — €12,3 млн 2024 €131,617 млн «Зенит» — €42,86 млн, «Спартак» — €27,2 млн, «Краснодар» — €12,75 млн Главные трансферы лета 2024 года в РПЛ* Сумма (€ млн) Игрок Амплуа Новый клуб Старый клуб 14 Эсекьель Барко (Аргентина) Полузащитник «Спартак» «Ривер Плейт» (Аргентина) 12 Лусиано Гонду (Аргентина) Нападающий «Зенит» «Аргентинос Хуниорс» (Аргентина) 10 Александр Соболев (Россия) Нападающий «Зенит» «Спартак» 7,5 Диегу Кошта (Бразилия) Защитник «Краснодар» «Сан-Паулу» (Бразилия) 7 Маркиньюш (Бразилия) Полузащитник «Спартак» «Ференцварош» (Венгрия) 6,3 Максим Глушенков (Россия) Полузащитник «Зенит» «Локомотив» 6 Сесар Монтес (Мексика) Защитник «Локомотив» «Альмерия» (Испания) 5 Сергей Волков (Россия) Защитник «Зенит» «Краснодар» 5 Артур Гомеш (Бразилия) Полузащитник «Динамо» «Крузейро» *По данным Transfermarkt.

Но, рассказывая об этом всплеске, нужно обязательно употреблять оговорки, убеждающие, что на настоящий прорыв намеков пока нет. Доступны для РПЛ все еще лишь наиболее дешевые рынки вроде южноамериканского и восточноевропейского, а львиная доля трат приходится на узкую группу грандов. В этом году взлет обеспечил прежде всего российский флагман «Зенит», заплативший за новичков почти €43 млн. Кроме него, больше €10 млн на них потратили только «Спартак» и «Краснодар», который пополнил бюджет нежданной продажей в ПСЖ за €20 млн вратаря Матвея Сафонова. А их суммарная доля в общих инвестициях РПЛ составила более 60%. Большинство же остальных клубов, включая претендентов на награды, таких как ЦСКА, заметных приобретений либо не совершали в принципе, либо приглашали известных, но уже миновавших пик, невысоко котирующихся и недорогих ветеранов, как поступили подписавшие контракты с Артемом Дзюбой и Георгием Джикией «Акрон» и «Химки».

Алексей Доспехов, Евгений Федяков