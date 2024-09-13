Экс-депутата Сочи за рулем остановили по подозрению в вождении в нетрезвом виде

Автомобиль сестры сочинского бизнесмена Рубена Татуляна и бывшего депутата горсобрания Сочи Анжелы Селюковой остановили полицейские из-за подозрения в вождении в нетрезвом виде. Информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инспекторы предложили госпоже Селюковой пройти медосвидетельствование. Однако бывший депутат отказалась это делать. Теперь ей грозит лишение прав на 1,5–2 года и 30 тыс. руб. штрафа.

Накануне стало известно, что Анжелу Селюкову лишили депутатских полномочий за предоставление недостоверных сведений о доходах. Ее подозревают в сокрытии около $9 млн за продажу акций пансионата Volna Resort & SPA, а также занижении дохода на 5,5 млн руб. после продажи автомобиля марки Bentley.

Татьяна Ручкина