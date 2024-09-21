К читателям газеты «Коммерсантъ»

Рождество Пресвятой Богородицы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы относится к Двунадесятым торжествам и отмечается 21 сентября (по новому стилю). Точный год и исторический день Рождения Девы Марии нам не известны. В канонических Евангелиях отмечены лишь некоторые эпизоды жизни Пресвятой Богородицы, но все они связаны с обстоятельствами Рождения Богомладенца Христа, Его чудесами, Крестными страданиями и Воскресением. Однако в православной Церкви, помимо Священного Писания, есть Священное Предание, которое находит свое отражение в богослужебных текстах. В основе праздника Рождества Пресвятой Богородицы лежит древний текст «Книга о Рождении Марии». Праздник Рождества Пресвятой Богородицы открывает церковный год, который начинается 1 сентября по старому, 14-го по новому стилю. Этим Церковь указывает на то, что с рождением будущей Матери Господа открывается Новая, Христианская эра в истории человечества, а Дева Мария, как лучшая представительница человеческого рода, является основанием того, чтобы Бог стал Человеком. У пожилых супругов Иоакима, происходившего из царского рода Давида, и Анны, дочери священника Матфана из рода Аарона, не было детей. Они терпели злословие и унижения, так как бесплодие считалось не физическим недостатком, но наказанием Божиим за явные или тайные грехи. Праведный Иоаким публично испытывал унижение, когда храмовой книжник запретил ему приносить жертву Богу, сказав: «Не надлежит тебе участвовать в жертвоприношениях, предлагаемых Богу, ибо не благословил тебя Бог и не дал тебе потомство в Израиле!» Старец Иоаким не воспылал ненавистью, не затаил обиды, а удалился в пустыню для молитвы. Он молился, ждал знамения от Бога и был вознагражден. В скорби пребывала и Анна, узнавшая о бесчестии, постигшем супруга. Она верила в силу любви Божией и дала обет, что посвятит сына или дочь Богу. Именно об этом она молилась в уединении. И молитва праведных Иоакима и Анны была услышана: архангел Гавриил был послан к супругам с благой вестью о рождении Благословенной Дочери. Находясь в разных местах, Иоаким и Анна испытали великую радость от благовестия Архангела и встретились у Золотых ворот Иерусалима, чтобы вместе благодарить Бога. Вскоре родилась долгожданная Дочь, и Ее назвали именем, сообщенным ангелом,— Мария (что означает «Госпожа»). Во младенчестве испрошенную у Бога Деву Марию по обету родителей привели в Иерусалимский храм, чтобы подготовить Ее к единственному в человеческой истории служению — стать Богородицею. Бог принял «жертву великую» от праведных Иоакима и Анны, когда они исполнили свой обет — посвятить свою долгожданную Дочь Богу,— и прославил их на века. Верность Богу и любовь восторжествовали над человеческими предрассудками. Рождение Девы Марии стало первым актом в истории Воплощения Бога и Спасителя рода человеческого. Рождество Пресвятой Богородицы предвозвещает человечеству победу над адом. Поэтому праздник Рождества Пресвятой Девы Марии призывает все мироздание к ликованию «Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней…» (из тропаря праздника).

Сердечно и радостно поздравляю всех с великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы!

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн