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Коммерсантъ FM
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Военкора Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного выписали из НИИ им. Н. В. Склифосовского, сообщил корреспондент «РИА Новости». Военкор пострадал при атаке беспилотника в Курской области 7 августа. Врачи диагностировали у господина Поддубного множество легких травм и ожогов по всему телу.

Евгений Поддубный

Евгений Поддубный

Фото: Из личного архива Евгения Поддубного

Евгений Поддубный

Фото: Из личного архива Евгения Поддубного

В материале «РИА Новости» не приводится подробностей о выписке военкора из медучреждения. Сам он выход из НИИ также не комментировал.

«Женю Поддубного выписали. Спасибо, Господи! А они говорят, чудес не бывает»,— написала в Telegram-канале главред Russia Today Маргарита Симоньян.

Боестолкновения в приграничных районах Курской области начались утром 6 августа. На следующий день военкор Евгений Поддубный был ранен ударом беспилотника. 8 августа военкора госпитализировали в «Склиф». Врачи рассказывали, что Евгений Поддубный получил много мелких травм, из которых преобладают ожоговые. В НИИ Евгений Поддубный встретил 41-й день рождения, с праздником его поздравил президент Владимир Путин. СКР расследует уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ).

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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