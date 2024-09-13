Генпрокуратура признала нежелательным вещающий на Белоруссию телеканал Belsat
Генпрокуратура России признала нежелательным на территории России польский телеканал Belsat, ориентированный на белорусскую аудиторию. Одной из ключевых задач телеканала ведомство назвало «дискредитацию внутренней и внешней политики российских властей».
В сообщении Генпрокуратуры говорится, что Belsat создает негативный образ России и критикует интеграционные процессы в рамках Союзного государства России и Белоруссии. В ведомстве отметили, что после начала боевых действий на Украине «риторика» телеканала «только усилилась» — канал начал публиковать материалы, обвиняющие Россию в оккупации украинских территорий.
Belsat — польский эфирный телеканал, созданный в 2007 году на основании договора МИД Польши с общественным Польским телевидением. Канал вещает на белорусском языке, отдельные передачи и интервью выходят на русском. Над программами канала работают журналисты в Белоруссии, Польше, Литве и Чехии. В Белоруссии канал был заблокирован в августе 2020 года на фоне протестов в связи с президентскими выборами. В 2021 году власти республики признали канал экстремистским.