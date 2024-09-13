Нилов: правительство не поддержало отмену ЕГЭ

Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов, сообщил один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Он пообещал, что разработчики законопроекта продолжат бороться за отмену ЕГЭ.

Господин Нилов заявил, что встретился с экспертами, которые предоставили наработки на тему реформирования ЕГЭ. Депутат готовит соответствующее обращение в профильные ведомства. «Я планирую на следующей неделе встретиться с руководством Рособрнадзора, передать эти наработки, концепцию по реформированию ЕГЭ»,— рассказал он «РИА Новости».

По его словам, у Рособрнадзора «есть опыт», который помог бы тестировать на знание русского языка иностранцев, которые приезжают в Россию на работу и хотят получить временное разрешение, вид на жительство или гражданство. Их дети, считает Ярослав Нилов, должны знать базовый русский язык, чтобы «не понижать уровень образования» остальных школьников. Депутат хочет, чтобы тестирование иностранцев на знание русского проводили дистанционно, «убирая прямой контакт с человеком».

Законопроект об отмене ЕГЭ разработали депутаты КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия—Патриоты—За правду». Они считают, что реформа образования, начавшаяся с введением ЕГЭ в 2009 году, не приносит ожидаемых результатов, и предлагают вернуться к традиционным госэкзаменам. Предполагалось, что проект рассмотрят в первом чтении в октябре. По данным июньского опроса SuperJob, 72% россиян поддерживают отмену ЕГЭ.

Подобности — в материале «Ъ-СПб» «ЕГЭ грозит отчисление».

Лаура Кеффер