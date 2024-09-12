Астраханское УФАС оштрафовало Сбербанк на 2,5 млн за невыполнение требований

Арбитражный суд г. Москвы отказал Сбербанку в удовлетворении иска о признании незаконным и отмене постановления астраханского управления ФАС России. В пресс-службе ведомства сообщили, что ПАО «Сбербанк России» был привлечен к административной ответственности по факту непредоставления сведений о нарушении антимонопольного законодательства (ч.5 ст.19 КоАП РФ).

По данным УФАС, финансовый конгломерат установил необоснованно высокую комиссию за оплату гражданами услуг ЖКХ через кассиров-операционистов в астраханских филиалах организации. В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган потребовал, чтобы Сбербанк предоставил информацию об обоснованности повышения тарифов. Однако коммерческая организация не направила в ведомство запрашиваемых сведений, в связи с чем УФАС возбудило административное дело и назначил штраф 2,5 млн руб.

Ранее депутат областной думы Евгений Дунаев в ходе разговора с «Ъ» пояснял, что в Астраханской области коммерческая организация установила цену 50 руб. за оказание гражданам услуг по оплате ЖКХ через кассиров, но обосновывать свое решение по требованию антимонопольной службы отказалась. Господин Дунаев добавил, что за нарушение закона о конкуренции обществу может грозить штраф до 80 млн руб. По этой причине, уточнил политик, Сбербанк предпочитает выплачивать по полмиллиона за непредоставление информации о нарушении антимонопольного ведомства. В июне текущего года ведомство сообщало, что конгломерат выплатил штраф в размере 450 тыс. руб. Ранее в отношении финансовой компании было возбуждено три аналогичных административных дела. За каждое из них Сбербанк выплатил в бюджет по 100 тыс., 150 тыс. и 200 тыс. руб.

Напомним, что ПАО «Сбербанк России» неоднократно пыталось оспорить решение УФАС в суде. Однако арбитраж отказывал обществу в удовлетворении исков, впрочем, как и сейчас. В ведомстве сообщили, что к настоящему времени Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность мер антимонопольного органа.

Нина Шевченко