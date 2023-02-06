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Коммерсантъ FM
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Николай Сванидзе госпитализирован в тяжелом состоянии

Журналист и бывший член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Николай Сванидзе госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил RTVI бывший председатель СПЧ Михаил Федотов. По информации источника телеканала «360», господин Сванидзе был доставлен в больницу с пневмонией и отеком легких.

Николай Сванидзе

Николай Сванидзе

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Николай Сванидзе

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Есть информация у меня только одна — что он в больнице и что состояние его тяжелое. Это пока вся информация, какая у меня есть»,— рассказал Михаил Федотов.

Помощница журналиста Оксана Ерофеева опровергла «360» информацию о том, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако других подробностей о состоянии его здоровья госпожа Ерофеева не привела.

По информации Telegram-канала Baza, Николай Сванидзе находится в реанимации инфекционной клинической больницы №1. Медиапроект «112» пишет, что господин Сванидзе обратился к врачам из-за сильного кашля с кровью.

Николай Сванидзе начал журналистскую карьеру в 1990-е годы. С 1997 по 1998 год занимал должность председателя ВГТРК. С 2013 по 2022 год работал на радиостанции «Серебряный дождь». 24 февраля 2022 года господин Сванидзе выступил с резкой критикой действий российских властей в отношении Украины. 17 ноября президент России Владимир Путин исключил Николая Сванидзе из СПЧ. 23 декабря он был уволен с должности директора Института массмедиа РГГУ.

Милена Костерева

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