В РАН предупредили о магнитной буре класса G2

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили об ударе солнечной плазмы по Земле вечером 12 сентября с вероятностью 99,9%. Наступление пиковой силы магнитной бури ожидается в 3:00–4:00 мск с максимальной силой класса G2 и продлится до вечера 13 сентября.

Изначально ожидалось, что по Земле ударят две магнитные бури: 9 сентября в лаборатории предупредили о движении двух облаков плазмы в сторону Земли. Первая магнитная буря должна была пройти по касательной и ударить вечером 10 сентября, однако 11 сентября в лаборатории сообщили, что магнитная буря прошла в пяти-десяти градусах от Земли. Ученые объяснили, что используемая модель расчета траекторий плохо считывает края плазменных облаков, из-за чего прогноз оказался ошибочным. В этот раз, как отметили в ИКИ РАН, удару «просто некуда деться», так как он направлен точно на Землю, и ошибки могут быть только во времени прихода и силе удара плазмы.

Согласно расчетам, первый «приход солнечного вещества» случится примерно в 22:00. Ученые отметили, что вероятность бури класса G1-G2 составляет 70%, с вероятностью 15% сила бури может достигнуть уровня G3 или же оказаться более слабой интенсивности. При этом магнитная буря с высокой вероятностью вызовет полярные сияния, в том числе в средних широтах.

Никита Черненко