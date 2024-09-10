От Казани до Иннополиса могут построить канатную дорогу за 23 млрд рублей

На форуме Kazan Digital Week обсудили строительство канатной дороги от Казани до Иннополиса. Инвестиции в проект оценивают в 23 млрд руб. Об этом рассказали в РБК-Татарстан.

Директор научно-производственной организации «Гулливер» Дамир Алтынбаев предложил реализовать строительство автоматизированной канатной дороги в три этапа. На первом этапе могут соединить Казань и Верхний Услон. Для строительства могут направить 10 млрд руб.

Второй этап может соединить будущий парк развлечений и Верхний Услон. Для строительства участка дороги потребуется около 6 млрд руб. Третий этап протянет маршрут до Иннополиса. На него могут потребоваться инвестиции в 7 млрд руб.

Планируется, что канатная дорога сможет обслуживать 2,4 тыс. человек в час. Она может работать 20 часов в сутки. Дорога может начинаться рядом со стадионом или с береговой полосы.

Диана Соловьёва