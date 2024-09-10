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В трех аэропортах Москвы сняты ограничения

Временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском, вызванные атакой дронов на Москву и Московскую область в ночь на вторник, сняты, сообщает Росавиация в своем официальном Telegram-канале. Работа аэропортов Внуково и Домодедово была приостановлена с 01:17 до 07:58 по московскому времени. В Жуковском — с 01:46 до 07:58.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, системы ПВО ночью сбили 14 беспилотников в различных районах Подмосковья, включая Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломну. В целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов во вторник, 10 сентября, на работу трех аэропортов Москвы — Внуково, Домодедово и Жуковский — были временно наложены ограничения.

«В 07:58 по московскому времени ограничения на прием и отправление самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были сняты. Эти временные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов»,— сообщается в публикации. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые шаги для обеспечения безопасных полетов — это является главным приоритетом, подчеркнули в Росавиации.

Министерство обороны сообщило, что ночью средства ПВО успешно перехватили и уничтожили в Московской области 20 беспилотников. В результате атаки беспилотников в Подмосковье погибла женщина. Также были ранены по меньшей мере три человека. Всего над девятью российскими регионами было сбито 144 БПЛА.

Анар Зейналов

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