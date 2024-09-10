В Омской области во всероссийской день трезвости запретят продажу алкоголя

Власти Омской области приняли решение ограничить продажу алкоголя 11 сентября - в день всероссийской трезвости. «Мера призывает позаботиться о себе, сделать правильный выбор»,— прокомментировали решение в минэкономразвития региона.

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Розничная продажа спиртосодержащей продукции в этот день будет запрещена с 10:00 до 22:00 по местному времени. При этом ограничения не коснутся предприятий общественного питания.

В ведомстве также добавили, что «будут принимать сообщения от жителей региона о нарушителях запрета на продажу алкоголя в этот день». В случае нарушения предусмотрен штраф для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб. Кроме того, возможна конфискация алкогольной продукции.

Также запрет на продажу алкоголя 11 сентября с аналогичными штрафными санкциями введут в Иркутской и Кемеровской областях.

Александра Стрелкова