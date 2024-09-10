Суд отклонил апелляцию новосибирского физика, осужденного на 14 лет за госизмену

Суд оставил без удовлетворения жалобу защиты на приговор ученому из Новосибирска Анатолию Маслову, осужденному на 14 лет лишения свободы по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). «Приговор оставили без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — цитирует ТАСС адвоката физика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученый из Новосибирска Анатолий Маслов

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Ученый из Новосибирска Анатолий Маслов

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Как писал «Ъ», приговор главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН доктору физико-математических наук Анатолию Маслову вынесли в мае в Санкт-Петербурге. Суд признал его виновным и назначил 14 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год, а также лишил его права после освобождения заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне, на два года. Разбирательство было закрытым в связи с наличием грифа «совершенно секретно» на материалах дела.

Анатолий Маслов заявляет о своей невиновности.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте .

Илья Николаев