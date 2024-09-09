Оппозиционный минимум

Прошедшие выборы в госсобрание — эл курултай Республики Алтай внесли заметные изменения в его политическую конфигурацию. «Единая Россия» (ЕР) получила подавляющее большинство мест, а численность фракций других партий сократилась до минимума. По мнению одного из оппозиционных политиков, единороссы взяли на себя всю ответственность за «развал экономики», справиться с которым будет очень трудно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С 6 по 8 сентября жители Горного Алтая, выбирали новый состав госсобрания — эл курултая. В парламенте республики 41 место: 30 депутатов избираются в одномандатных округах, еще 11 — по партийным спискам.

Согласно данным ГАС «Выборы», во всех одномандатных округах победу одержали кандидаты, выдвинутые ЕР. При голосовании за партсписки единороссы набрали 53,84%, намного обогнав конкурентов. Пятипроцентный барьер перешагнули также ЛДПР (18,17%), КПРФ (13,63%) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП, 5,7%). Не смогли этого сделать «Новые люди» (3,57%) и «Родина» (1,65%). В результате, депутаты ЕР займут 37 депутатских кресел, два достанутся ЛДПР, по одному — коммунистам и справороссам. Столь слабого представительства оппозиции в республиканском парламенте еще не было. В частности, новый восьмой созыв госсобрания будет заметно отличаться по партийному составу от седьмого, который завершил работу в июне. В нем по пять человек входили во фракцию КПРФ и группу «Независимые депутаты», по одному депутату представляли ЛДПР, СРЗП и «Родину».

Из «независимых», которые на сессиях госсобрания неоднократно выступали с критикой предыдущего главы республики Олега Хорохордина и его правительства, никто не смог отстоять свой мандат. Например, Сергей Кухтуеков не был зарегистрирован в качестве кандидата из-за претензий избиркома к собранным подписям. Аскар Тулебаев и Петр Букач баллотировались от КПРФ и уступили в своих округах, соответственно, президенту республиканского Фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Константину Криворученко и председателю комитета госсобрания по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике Сергею Тимошенскому. Асет Заргумаров, которого выдвинула СРЗП, проиграл в 21-м округе директору Улаганской спортивной школы Алексею Ебечекову.

«Вместе с кандидатами от партии мы дважды проехали всю республику, встречались с жителями районов, отдаленных сел, города. Вместе с жителями Горного Алтая и главами районов, сельских поселений формировали Народную программу развития республики — без фантазий и каких-то заоблачных целей, на основе реальных проблем и вопросов, о которых на встречах говорили люди»,— прокомментировал итоги голосования врио главы республики Андрей Турчак, возглавлявший партсписок ЕР. Напомним, руководителя региона его жители выбирали одновременно с парламентом, и господин Турчак набрал 74,09% голосов.

«“Единая Россия” отработала так, как нужно, остальные партии нет. Может, слабые кандидаты были. Виноваты только мы сами: к ДЭГ не подготовились, просто его не использовали; не смогли своих сторонников мобилизовать»,— назвал «Ъ-Сибирь» причины поражения оппозиции Петр Букач. В том, что единороссы «на округах очень хорошо отработали», согласен теперь также бывший депутат от «Родины» Олег Добрынин (занял третье место на выборах главы республики с 6,31% голосов). Он отметил, что усиление позиций «партии власти» характерно для всей России.

По мнению другого экс-депутата Марии Деминой, ЕР изменила политическую ситуацию в республике, взяв на себя всю ответственность за «развал экономики, за разбитые дороги, неудовлетворенность жизнью», и «ей нести этот крест». Сама госпожа Демина входила во фракцию КПРФ, но на прошедших выборах баллотировалась от ЛДПР в округе №7, где проиграла депутату горно-алтайского горсовета Николаю Киму.

Дата первого собрания депутатов госсобрания восьмого созыва еще не назначена.

Валерий Лавский