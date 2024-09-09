«Россети» вложат 6,6 млрд рублей в электросети Новосибирской области

ПАО «Россети» в текущем году направит более 6,6 млрд руб. на модернизацию электросетей в Новосибирской области. «Увеличили до 2,7 млрд руб. объем ремонтной программы, от которой напрямую зависит готовность энергообъектов к предстоящей зиме», – сообщил гендиректор компании Андрей Рюмин.

Ранее компании сообщала, что по итогам первого полугодия 2024-го в модернизацию электросетевого комплекса региона вложила почти 1,8 млрд руб., что на 42% превышает объем инвестиций за аналогичный период прошлого года. В целом за 2024 год «Россети Новосибирск» планируют ввести в эксплуатацию более 450 км ЛЭП и почти 274 МВА мощности. Всего в управлении организации на территории Новосибирской области находятся 67,7 тыс. км ЛЭП и подстанции общей мощностью 15,7 тыс. МВА.

Александра Стрелкова, Лолита Белова