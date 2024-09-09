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Жителям Татарстана будут платить 1,5 тыс. руб. за видео выезда на трамвайные пути

Жители Татарстана через обновленное приложение «Народный инспектор» смогут получить почти 1,5 тыс. руб. за видео с выездом машины на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления. Соответствующее постановление утвердил кабинет министров Татарстана.

Жители республики также смогут получить другие вознаграждения:

  • 1150 руб. — за видео с загрязнением окружающей среды отходами производства;
  • 300 руб. — за видео с водителем или пассажиром автомобиля, не пристегнутым ремнем безопасности, или с мотоциклистом или пассажиром без мотошлема;
  • 300 руб. — проезд на красный сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика;
  • 230 руб. — нарушение требования остановки перед стоп-линией при красном сигнале светофора;
  • 435 руб. — непредоставление преимущества в движении пешеходам или велосипедистам;
  • 435 руб. — использование телефона водителем во время движения.

Выплаты будут осуществляться в безналичной форме не позднее 40 рабочих дней после вступления постановления в законную силу.

Диана Соловьёва

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