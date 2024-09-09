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Скончался бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев

Бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев ушел из жизни. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Юрий Зайцев выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В 2002 году Александр Евстифеев стал членом Совета федерации Федерального Собрания РФ. Он занимал должность председателя Девятого арбитражного апелляционного суда (2004–2012). С 2014 года политик был председателем Арбитражного суда Московской области.

В апреле 2017 года указом президента РФ Александр Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы Марий Эл. В сентябре политик победил на досрочных выборах и вступил в должность главы республики.

В 2022 году Александр Евстифеев объявил, что уходит в отставку в связи с истечением срока полномочий.

Диана Соловьёва

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