Скончался бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев
Бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев ушел из жизни. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.
Юрий Зайцев выразил соболезнования родным и близким погибшего.
В 2002 году Александр Евстифеев стал членом Совета федерации Федерального Собрания РФ. Он занимал должность председателя Девятого арбитражного апелляционного суда (2004–2012). С 2014 года политик был председателем Арбитражного суда Московской области.
В апреле 2017 года указом президента РФ Александр Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы Марий Эл. В сентябре политик победил на досрочных выборах и вступил в должность главы республики.
В 2022 году Александр Евстифеев объявил, что уходит в отставку в связи с истечением срока полномочий.