Более 80% выдвинутых на выборы от ЕР участников СВО получили мандаты

Врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев сообщил, что 308 участников спецоперации, выдвинутых партией на выборах разного уровня в регионах, получили мандаты по итогам голосования. Всего было выдвинуто 380 бойцов СВО, таким образом, мандаты получил 81%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Секретарь партии рассказал, что большинство кандидатов—участников СВО — это офицеры в возрасте от 30 до 50 лет, связанные с военной подготовкой и военной службой и до начала специальной военной операции.

Господин Якушев также сообщил, что 31 мандат получили кандидаты из числа активистов «Молодой гвардии Единой России». 25 из 25 мандатов получили кандидаты от партии, выдвинутые на должность высших должностных лиц в субъектах РФ. В законодательные собрания, выборы в которые прошли в 13 регионах, прошли 82% кандидатов «Единой России»: 545 из 659. В целом же, по его словам, депутатский корпус партии по итогам единого дня голосования обновится на 87%.

6–8 сентября проходили выборы в 13 законодательных собраний субъектов России, 21 гордуму региональных столиц, глав 25 регионов, а также довыборы депутатов Госдумы по одномандатным избирательным кругам. Всего в органы местного самоуправления было подано более 33,7 тыс. мандатов.

Подробнее об итогах выборов в материале «Ъ» «Россия осталась единой».

Никита Черненко