Путин проведет встречу с избранными губернаторами

Президент России Владимир Путин традиционно проводит встречу с избранными губернаторами. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что так будет и после выборов 2024 года.

«Традиционно она (встреча с губернаторами.— "Ъ") проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда»,— сказал господин Песков «РИА Новости».

Выборы губернаторов проходили в 25 российских регионах. В 21-м из них выборы были прямыми. По предварительным данным, побеждают все действующие губернаторы и все временно исполняющие обязанности, назначенные президентом.

Подробнее об итогах — в материале «Ъ» «Россия осталась единой».

Леонид Уварчев