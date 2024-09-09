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Коммерсантъ FM
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Мировой венчур в августе встал на паузу

Мониторинг инвестиций

Объем глобального венчурного финансирования в августе составил $18,2 млрд — это на 36% меньше, чем в июле, и на 23% ниже, чем в августе 2023 года, свидетельствуют данные международной онлайн-платформы Crunchbase. Августовский показатель пока стал самыми низким в этом году. На «ангел-раунды» (сделки с частными венчурными инвесторами, обеспечивающими финансовую и экспертную поддержку компаний на ранних этапах) в августе пришлось $2,2 млрд, на сделки на ранних стадиях — $5,8 млрд, на поздних — $8,9 млрд, на этапе роста технологий — $1,3 млрд.

Как отмечают в Crunchbase, в 2023 году трижды (в феврале, июле и декабре) показатель мирового венчурного финансирования также опускался ниже отметки $20 млрд. Такие спады являются циклическими и не свидетельствуют о тренде на замедление роста рынка, подчеркивают аналитики. Так, во втором квартале 2024 года в целом финансирование выросло на 16% в квартальном и на 12% — в годовом выражении, до $79 млрд.

Лидерами по объему финансирования в стартапы в августе стали компании, связанные с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Они привлекли $4,3 млрд по 258 сделкам, или почти четверть (24%) от общего рынка. По сравнению с июлем ($10,4 млрд) объем финансирования в компании в сфере ИИ сократился в 2,4 раза, по сравнению с августом 2023 года вырос на 39%. При этом число сделок уменьшилось в месячном выражении на 12%, а в годовом сократилось на 39%. На втором месте — компании из сфер здравоохранения и биотехнологий (они привлекли $3,5 млрд, или 19% от общего объема инвестиций на венчурном рынке).

Две трети, или 66% мирового рынка венчура в августе пришлись на североамериканские компании. Азиатские стартапы смогли привлечь около 25% общего финансирования, европейские — только 7%. Отметим, что в целом аналитики ожидают от 2024 года восстановления венчурного рынка до уровня 2020-го после его сокращения в 2022–2023 годы (пик пришелся на 2021-й). В прошлом году риск инвестиций в стартапы вырос из-за геополитических проблем, роста процентных ставок и устойчиво высокой инфляции. Геополитическая напряженность подталкивает страны к тому, чтобы в большей степени опираться на собственные технологии (см. “Ъ” от 10 июля).

Венера Петрова

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