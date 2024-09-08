Пискарев заявил о попытках нежелательных организаций повлиять на выборы

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что «ряд экстремистских и нежелательных организаций из США и Германии при участии иноагентов» пытались устроить провокации на выборах в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, указанные организации «не достигли в этом успеха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если в Москве была развернута кампания "за своих", то в Санкт-Петербурге применялась другая тактика — против неугодных кандидатов. Так называемая акция "За любого, кроме…". Был опубликован ряд незаконных агитационных материалов, образцы листовок для скачивания и распространения волонтерами»,— сказал господин Пискарев. Его слова приводит пресс-служба комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Он отметил, что в ситуации с Москвой речь идет о сборе подписей в поддержку более 60 «угодных» организациям кандидатов в депутаты Мосгордумы.

«Но, как видим, и в этих провокациях они успеха не достигли. Выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством»,— заключил господин Пискарев.

С 6 по 8 сентября в Москве избираются новый состав Мосгордумы и муниципальные депутаты Троицкого и Новомосковского округов. В Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора.

О том, как проходят выборы,— в материале «Ъ».