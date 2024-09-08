ЦИК получил данные о нарушениях агитации из 28 регионов

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Наталья Бударина рассказала, что в комиссию поступили обращения о нарушениях агитации и информирования избирателей из 28 регионов. По ее словам, на данный момент подтвердился только один факт нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Бударина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Наталья Бударина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Из них подтвердился лишь один факт нарушения, региональной комиссией был составлен протокол об административном правонарушении»,— сказала госпожа Бударина на брифинге (цитата по ТАСС). Она отметила, что таких обращений из остальных 55 регионах, где проходят выборы, не поступало.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о резком росте количества нарушений представителями партий на участках для голосования. Отдельно она обратила внимание на инцидент в Брянской области, где депутаты от КПРФ нарушили запрет на видеосъемку на участках.

В единый день голосования (ЕДГ) проходит около 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 регионе проходят прямые выборы глав регионов, в 4 субъектах высших должностных лиц изберут региональные законодательные органы.

Подробнее о ЕДГ — в публикации «Ъ».