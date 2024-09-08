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Коммерсантъ FM
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Памфилова рассказала о нарушениях представителей партий на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о резком росте количества инцидентов с представителями партий на участках для голосования. Отдельно она обратила внимание на инцидент в Брянской области, где депутаты от КПРФ нарушили запрет на видеосъемку на участках.

Элла Памфилова

Элла Памфилова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Элла Памфилова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Выступая на брифинге, Элла Памфилова отметила, что единый день голосования проходит в «экстраординарных, экстремальных условиях». При этом она рассказала, что число обращений о конкретных нарушения было минимальным. В тоже время, по словам главы ЦИКа, резко выросло количество инцидентов «с представителями уважаемых партий».

«Сейчас уже имеется информация, которую мы обработали, о более чем 60 подобных инцидентах в различных субъектах. Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях»,— добавила она (цитата по ТАСС).

О нарушениях требований, установленных на время проведения выборов, на брифинге рассказала глава Брянского областного избиркома Елена Анненкова. По ее словам, депутаты Госдумы от партии КПРФ пришли на участки с камерами и стали снимать представителей избиркома и военных.

«Депутаты проявили вопиющую безграмотность, приехали как гастролеры. Они не учитывают, что там происходит, мы не зря принимали постановления об ограничении видеосъемки в специальном режиме. Школы фотографировали, где и дети, и участок, снимают военных. Это методы навальнистов»,— прокомментировала произошедшее Элла Памфилова.

В Брянской области действует режим контртеррористической операции. По решению ЦИК на всех участках в дни голосования запрещены фото- и видеосъемка. Ограничения действуют как внутри избирательного участка, так и снаружи. Запрет не касается аккредитованных представителей СМИ.

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