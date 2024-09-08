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Коммерсантъ FM
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Песков: для победы в СВО предстоит еще многое сделать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что Россия уже победила в специальной военной операции (СВО). По мнению представителя Кремля, России предстоит еще многое сделать.

«Еще многое предстоит сделать»,— сказал господин Песков «РИА Новости» в ответ на вопрос, согласен ли он с господином Алаудиновым.

Командира спецназа «Ахмат» высказал свое мнение насчет СВО в своем Telegram-канале несколько дней назад. По его мнению, «в данной СВО мы уже выиграли», и дальше нужно сделать все, чтобы быть готовыми к «будущим вызовам».

Фотогалерея

Основные события СВО за сентябрь 2024 года

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4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали

4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек

Фото: Ukrainian Red Cross Society

По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе &lt;br>На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области

По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе
На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM &lt;br>На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США)

3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM
На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США)

Фото: Zachary Wright / DVIDS

3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото)

3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото)

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют

2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями &lt;br>На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями
На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля &lt;br>На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля
На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино

Фото: @vvgladkov

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4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек

Фото: Ukrainian Red Cross Society

По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе
На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM
На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США)

Фото: Zachary Wright / DVIDS

3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото)

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями
На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля
На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино

Фото: @vvgladkov

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