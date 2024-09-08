Песков: для победы в СВО предстоит еще многое сделать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что Россия уже победила в специальной военной операции (СВО). По мнению представителя Кремля, России предстоит еще многое сделать.

«Еще многое предстоит сделать»,— сказал господин Песков «РИА Новости» в ответ на вопрос, согласен ли он с господином Алаудиновым.

Командира спецназа «Ахмат» высказал свое мнение насчет СВО в своем Telegram-канале несколько дней назад. По его мнению, «в данной СВО мы уже выиграли», и дальше нужно сделать все, чтобы быть готовыми к «будущим вызовам».