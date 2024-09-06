Время лечат

В Удмуртии появится возможность бесплатной стоянки автомобиля непродолжительное время на платных парковках около школ, поликлиник, деловых и торговых центров. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на ближайшей сессии Госсовета. Эксперты выразили неоднозначное мнение: с одной стороны, законопроект направлен на создание удобной среды для граждан, с другой — он не решает проблему автотрафика на городских улицах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Постоянная комиссия по экономической политике, промышленности и инвестициям Госсовета Удмуртии рассмотрела законопроект «О регулировании отдельных вопросов пользования платными парковками на территории Удмуртской Республики». Копии документа и пояснительной записки в распоряжении «Ъ-Удмуртия». Он устанавливает на республиканском уровне время бесплатного пользования парковками в будни с 20:00 до 08:00, в выходные и праздничные — в течение всего дня. Законопроект также определяет время бесплатного пользования парковками рядом с деловыми и торговыми центрами, площадь которых превышает 1 тыс. кв. м, — на 60 минут, около дошкольных и общеобразовательных организаций — на 30 минут, возле государственных медучреждений — на два часа.

Перечень платных парковочных мест, где можно будет на некоторое время останавливаться бесплатно, должен быть утвержден муниципальными властями, говорится в законопроекте.

Документ планируется рассмотреть на ближайшей сессии республиканского Госсовета в сентябре. В случае принятия предполагается, что он вступит в силу с 1 ноября 2024 года.

В Удмуртии в настоящее время платные парковки есть только в Ижевске, они начали работать в феврале 2023 года. Сейчас насчитывается почти 1,5 тыс. мест, из них 162 — для парковки транспорта инвалидов или перевозящих инвалидов. Стоимость часа на парковках 35 руб. Плату взимают при стоянке в будни с 08:00 до 20:00, ее необходимо внести в первые 15 минут либо покинуть место парковки. В остальное время, в выходные и праздничные дни стоянка бесплатная. Платные парковки в Ижевске находятся под контролем МКУ «Центр цифровых компетенций». За 2023 год по программе «Единое парковочное пространство» муниципалитет получил 51 млн руб.

Как пояснил «Ъ-Удмуртия» председатель постоянной комиссии Тимур Ягафаров, жители нередко получают штрафы за несвоевременное внесение платы на парковке, не укладываясь в 15 минут.

«Очередь в кабинет к дежурному врачу в больницу нередко занимает более часа. При посещение детсада детям необходимо помогать переодеться или решить ряд вопросов с педагогами»,— сказал он.

По словам господина Ягафарова, практика льготного и бесплатного использования парковочных мест вблизи социальных объектов уже не первый год применяется в других регионах ПФО.

Депутат Госдумы от Удмуртии, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин считает, что законопроект положительно отразится на жителях. «Это абсолютно правильное решение. Тем более, что у некоторых социальных объектов вообще может не быть других парковок», — сказал он.

Депутат отмечает, что обычно у больших торговых центров есть свои парковки. «Если же раньше у объекта была бесплатная стоянка на муниципальной земле, а позже она стала платной, то определенный период, конечно, должен остаться бесплатным»,— сказал Олег Гарин.

Заместитель председателя постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территорий и градостроительства Алексей Хлебников напомнил, что платные парковки в городе вводились как один из механизмов регулирования дорожного движения.

«Задача сделать так, чтобы граждане, выбирая маршрут, старались максимально отказаться от использования личного транспорта. Дать 30 минут тем, кто приезжает в школу высадить и забрать ребенка, — это приемлемо. Вызывает вопросы, почему около медучреждений определили два часа. Нужно ли ли давать бесплатную парковку на один час около офисных и торговых центров? Думаю, что это не приближает нас к цели снизить нагрузку на улично-дорожную сеть»,— сказал он.

Ранее в Ижевске планировалось вдвое увеличить количество платных парковок, но власти муниципалитета решили повременить с этим, чтобы привести в порядок действующие. Летом вследствие изменения схемы парковочных мест их количество увеличилось на 132. Всего горожане за время существования программы, по данным на июнь, совершили 312 тыс. парковочный сессий, в системе было зарегистрировано 92 тыс. пользователей.

Евгений Щепелев