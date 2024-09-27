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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 67 лет президенту телекомпании «Спокойной ночи, малыши!» Александру Митрошенкову

Александр Митрошенков

Александр Митрошенков

Фото: Из личного архива Александра Митрошенкова

Александр Митрошенков

Фото: Из личного архива Александра Митрошенкова

Его поздравляет команда «Спокойной ночи, малыши!» — народная артистка России Наталья Голубенцева (Степашка), заслуженная артистка России Оксана Чабанюк (Хрюша), заслуженная артистка России Оксана Федорова (ведущая):

— Дорогой Александр, «Спокойной ночи, малыши!» — главной детской всенародно любимой телепередаче — 60 лет! Ни одна другая программа в мире не выходила так долго, и в этом, конечно, есть ваша огромная заслуга. Вы увлечены этим проектом, потому что в душе остаетесь таким же ребенком, как много лет назад. Вы по-детски наивны, по-детски бескомпромиссны, по-детски любознательны и по-детски мечтаете добиться всего и сразу. Это умение сохранить в себе самое чистое и светлое, что было когда-то в детстве, доступно немногим. Оттого многие ваши проекты, и не только «Спокойной ночи, малыши!», становятся успешными и вызывают любовь миллионов телезрителей. Оставайтесь таким! С любовью, с днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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