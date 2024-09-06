Из свежей почты

Софья Ломакина, 7 лет, детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, требуется лечение. 218 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 23 тыс. руб.

Софья родилась раньше срока, не дышала, у нее случилось кровоизлияние в мозг. Два месяца дочка провела в реанимации, потом ее выхаживали в больницах. Развивалась с задержкой, в год ей диагностировали детский церебральный паралич. Лечение почти не давало результатов. Но год назад после реабилитации дело сдвинулось с мертвой точки: Софья стала немного говорить, может стоять с поддержкой. Я узнала, что детей с таким диагнозом успешно лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), но у нас нет возможности оплатить курс. Помогите! Римма Сабирова, Оренбургская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Софье необходимо лечение для коррекции тонуса мышц, развития мелкой моторики, формирования двигательных навыков».

Андрей Мелешкин, 7 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 175 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 28 тыс. руб.

Андрей родился с деформированной головой, затылок был выпуклым. Врачи диагностировали преждевременное сращение черепных костей, объяснили, что сыну требуется хирургическое лечение, иначе растущий мозг не сможет нормально развиваться, не исключены серьезные нарушения. Андрюше сделали операцию. Но теперь ему необходимо носить специальные ортопедические шлемы, а я не в состоянии их оплатить, у меня семеро детей. Очень надеюсь на помощь. Динара Мелешкина, Владимирская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Андрею после операции необходима коррекция формы черепа с помощью краниальных ортезов (шлемов). В результате голова мальчика примет анатомически правильную форму, он будет нормально расти и развиваться».

Алина Афанасьева, 4 года, врожденная деформация левой стопы, требуется хирургическое лечение. 143 975 руб.

Внимание! Цена лечения 176 975 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 33 тыс. руб.

У Алины косолапость — левая стопа с рождения была сильно подвернута внутрь. Дочке провели лечение, она стала носить ортопедическую обувь — брейсы, но небольшая деформация стопы осталась. Полгода назад нога подвернулась сильнее, ходит Алина теперь с трудом. В ярославской клинике диагностировали рецидив заболевания. Нужна операция. Но она дорогая, а доходы у нас небольшие. Помогите, пожалуйста! Марина Афанасьева, Нижегородская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Мы планируем курс этапных гипсований по методу Понсети и операцию на левой стопе — перемещение большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость, рассечение пяточного сухожилия. Надеемся, дальнейшее лечение не потребуется, Алина будет нормально ходить».

Ксюша Юрале, 6 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 276 856 руб.

Внимание! Цена операции 354 063 руб. Сотрудники компании «Диасофт» собрали 58 207 руб. Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 19 тыс. руб.

После рождения у Ксюши нашли врожденный порок сердца. Врачи надеялись, что дефект быстро закроется сам. Дочка наблюдалась у кардиолога, раз в год проходила УЗИ сердца. Однако дефект даже не уменьшался, а последнее обследование в мае неожиданно показало его увеличение. Врачи говорят, что необходима операция, иначе не избежать тяжелых осложнений. В Томском НИИ кардиологии Ксюше готовы провести коррекцию дефекта щадящим способом, без вскрытия грудной клетки. Но нам эту операцию не оплатить. Диана Юрале, Хакасия

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Ксюши врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Есть начальные признаки легочной гипертензии. Девочке требуется эндоваскулярное закрытие дефекта с помощью окклюдера. Это щадящая операция, после нее Ксюша быстро восстановится и окрепнет».

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