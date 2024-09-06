2,9 процента составил рост объема заказов промпредприятий Германии в месячном выражении, сообщило вчера национальное статбюро Destatis. Аналитики ждали снижения на 1,5% после подскока показателя на 3,9% в июне. Расхождение во многом объясняется заметным — на 86,5% месяц к месяцу — ростом объема заказов в транспортном секторе (производство самолетов, поездов, морских судов и военной техники). Скачок, поясняют в Destatis, связан с «несколькими крупными заказами». Информация о заказчиках не приводится, но известно, что объем внутренних заказов не изменился, тогда как зарубежные выросли на 5,1% — в основном за счет стран зоны евро (на 5,9%).

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