В Москве открыли новую дорогу и станцию метро

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 сентября открыл новый участок дороги, соединяющий Московский скоростной диаметр (МСД) через тоннель под МКАД с выходом на Симферопольское шоссе. В результате, говорят в мэрии, будет улучшена транспортная доступность районов Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное, а также подмосковного поселения Булатниковское, в которых проживают свыше 500 тыс. человек. Связка позволит ликвидировать перепробеги и сократить время проезда в среднем на 23 минуты, отметил господин Собянин.

Развязка между новой дорогой и МКАД еще строится. МСД, напомним, объединил Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, северная часть диаметра готова, южная еще достраивается. До конца года, в частности, МСД свяжут с дорогой Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе.

Вчера же Сергей Собянин открыл новую станцию «Потапово» Сокольнической линии метро — конечный пункт в южной части ветки. «Это важная станция, потому что она будет обслуживать в значительной степени весь район Коммунарка — 150 тыс. жителей уже — и значительную часть жителей Южного Бутово, разгрузит Бутовскую ветку метро»,— заявил мэр. «Потапово» — первая отапливаемая наземная станция метро Москвы, сообщили в мэрии.

Накануне, отметим, Сергей Собянин запустил движение на участке новой дороги от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца. В ближайшие дни ожидается открытие еще ряда объектов автодорожной и транспортной инфраструктуры.

До конца 2024 года, как уже сообщал “Ъ”, в московской области будет открыто несколько новых дорог. В частности, Мытищинская хорда и участки Южно-Лыткаринской автодороги, а также обходы Октябрьского и Ульянино—Непецино в составе федеральной трассы М-5 «Урал».

Иван Буранов