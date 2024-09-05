БАМ заряжают током

В планы развития БАМа, где сейчас работают только тепловозы, могут включить полную электрификацию — такой проект анонсировал на ВЭФ президент России. Сейчас ОАО РЖД за 220 млрд руб. электрифицирует восточные участки БАМа. При сопоставимых параметрах затраты на электрификацию еще более 2 тыс. км магистрали превысят 660 млрд руб. даже без учета потенциальных расходов на техприсоединение, сложностей с доставкой материалов и увеличения стоимости со временем. Источники финансирования проекта пока не ясны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузовой поезд во время движения по БАМу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Грузовой поезд во время движения по БАМу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Владимир Путин заявил о желательности полной электрификации БАМа. «На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути,— сказал президент на пленарном заседании ВЭФ.— При этом уже сейчас нужно думать о перспективе. Считаю, что нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль». В ОАО РЖД электрификацию не комментируют.

ОАО РЖД сейчас завершает второй этап расширения БАМа и приступает к третьему, в ходе которого по преимущественно однопутному БАМу должны быть практически на всем протяжении уложены вторые пути — в общей сложности 1,8–2 тыс. км, говорил в июле заместитель гендиректора ОАО РЖД Андрей Макаров. О сплошной электрификации в паспорте третьего этапа, утвержденном в апреле, речи не идет.

Сейчас ОАО РЖД ведет работы по электрификации восточных участков БАМа — Комсомольск-на-Амуре—Ванино, ведущего к Тихому океану, и Комсомольск—Волочаевка, соединяющего БАМ с Транссибом. Завершение работ планируется на конец 2026 и 2025 года соответственно. Базовая стоимость — около 220 млрд руб.

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Нуждающееся в электрификации расстояние от Таксимо до Комсомольска — 2,3 тыс. км — в три раза превышает протяженность электрифицируемых участков. Таким образом, если ориентироваться на затраты по электрификации восточного БАМа, полная электрификация может обойтись в 660 млрд руб.

Но собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что цифра не отражает реальные затраты, так как участки отличаются по сложности подвоза материалов, а долгие сроки означают существенный рост стоимости.

Источник “Ъ” напоминает, что ОАО РЖД потратит на техприсоединение на восточном БАМе 40 млрд руб., так как оказалось единственным крупным заявителем в регионе (см. “Ъ” от 9 июля), и на центральном и западном отрезках вероятно повторение ситуации.

В «Системном операторе» (диспетчер единой энергосистемы) говорят, что перспективные потребители в западной части БАМа есть, но масштабные планы, в том числе электрификация БАМа, потребуют строительства новых электростанций. В «Россетях» “Ъ” сообщили, что обсуждают с ОАО РЖД возможность реализации электроснабжения всего БАМа. Это требует развития существующих сетей (высоковольтных линий 220 кВ вдоль БАМа), что повысит и надежность электроснабжения потребителей, а также окажет влияние на развитие новых месторождений и производств, говорят в «Россетях». Называть конкретные цифры в компании сочли «преждевременным».

Управляющий партнер Rollingstock Agency Александр Поликарпов полагает, что электрификация БАМа даст наибольший эффект после запуска дублеров тоннелей (то есть за горизонтом 2032 года) и расширения до двух путей на всей магистрали. По его оценке, в лучшем случае проект завершится в середине 2030-х годов. «В настоящее время сроки стоят более далекие, но после предложения главы государства на ВЭФ их могут сдвинуть влево»,— полагает он.

Источник финансирования электрификации пока не ясен. Третий этап БАМа и Транссиба стоит 3,74 трлн руб., значительную часть этой суммы для ОАО РЖД обязался привлечь у банков подрядчик через модель договора с рассрочкой платежа (EPCF) на десять лет.

Собеседник “Ъ” среди клиентов ОАО РЖД опасается, что электрификация будет «по традиции» профинансирована за счет целевой надбавки к тарифу, как ранее капремонт.

Сейчас ОАО РЖД, чтобы увеличить объем перевозок по дефицитной инфраструктуре БАМа, внедряет тяжеловесное движение. Третья очередь расширения БАМа и Транссиба предполагает возможность вождения тяжеловесных поездов весом 7,1 тыс. тонн по всей протяженности БАМа. Для этого нужны мощные электровозы.

Александр Поликарпов говорит, что для эффективной работы в сложных условиях БАМа, скорее всего, потребуются новые модели электровозов. Учитывая сроки полной электрификации, производители смогут наладить выпуск, и за поставку электровозов на БАМ стоит ожидать напряженную конкурентную борьбу, считает эксперт. Но, добавляет он, возникнет вопрос использования новых мощных тепловозов, созданных для БАМа и находящихся в разработке. По словам господина Поликарпова, на Восточном полигоне работает около 120 тепловозов 3ТЭ25К2М и более 20 новых 3ТЭ28, повышенные характеристики которых будут излишни на других магистралях. При планируемой электрификации, по его словам, важно сохранить эффективность инвестиций в создание тепловозов, для чего уже на этапе проектирования стоит закладывать модернизацию для менее сложных условий.

Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел, Владивосток