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БАМ заряжают током

Владимир Путин выступил за полную электрификацию магистрали

В планы развития БАМа, где сейчас работают только тепловозы, могут включить полную электрификацию — такой проект анонсировал на ВЭФ президент России. Сейчас ОАО РЖД за 220 млрд руб. электрифицирует восточные участки БАМа. При сопоставимых параметрах затраты на электрификацию еще более 2 тыс. км магистрали превысят 660 млрд руб. даже без учета потенциальных расходов на техприсоединение, сложностей с доставкой материалов и увеличения стоимости со временем. Источники финансирования проекта пока не ясны.

Грузовой поезд во время движения по БАМу

Грузовой поезд во время движения по БАМу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Грузовой поезд во время движения по БАМу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Владимир Путин заявил о желательности полной электрификации БАМа. «На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути,— сказал президент на пленарном заседании ВЭФ.— При этом уже сейчас нужно думать о перспективе. Считаю, что нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль». В ОАО РЖД электрификацию не комментируют.

ОАО РЖД сейчас завершает второй этап расширения БАМа и приступает к третьему, в ходе которого по преимущественно однопутному БАМу должны быть практически на всем протяжении уложены вторые пути — в общей сложности 1,8–2 тыс. км, говорил в июле заместитель гендиректора ОАО РЖД Андрей Макаров. О сплошной электрификации в паспорте третьего этапа, утвержденном в апреле, речи не идет.

Сейчас ОАО РЖД ведет работы по электрификации восточных участков БАМа — Комсомольск-на-Амуре—Ванино, ведущего к Тихому океану, и Комсомольск—Волочаевка, соединяющего БАМ с Транссибом. Завершение работ планируется на конец 2026 и 2025 года соответственно. Базовая стоимость — около 220 млрд руб.

Нуждающееся в электрификации расстояние от Таксимо до Комсомольска — 2,3 тыс. км — в три раза превышает протяженность электрифицируемых участков. Таким образом, если ориентироваться на затраты по электрификации восточного БАМа, полная электрификация может обойтись в 660 млрд руб.

Но собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что цифра не отражает реальные затраты, так как участки отличаются по сложности подвоза материалов, а долгие сроки означают существенный рост стоимости.

Источник “Ъ” напоминает, что ОАО РЖД потратит на техприсоединение на восточном БАМе 40 млрд руб., так как оказалось единственным крупным заявителем в регионе (см. “Ъ” от 9 июля), и на центральном и западном отрезках вероятно повторение ситуации.

Замглавы ОАО РЖД Андрей Макаров о ВСМ и БАМе

Замглавы ОАО РЖД Андрей Макаров о ВСМ и БАМе

В «Системном операторе» (диспетчер единой энергосистемы) говорят, что перспективные потребители в западной части БАМа есть, но масштабные планы, в том числе электрификация БАМа, потребуют строительства новых электростанций. В «Россетях» “Ъ” сообщили, что обсуждают с ОАО РЖД возможность реализации электроснабжения всего БАМа. Это требует развития существующих сетей (высоковольтных линий 220 кВ вдоль БАМа), что повысит и надежность электроснабжения потребителей, а также окажет влияние на развитие новых месторождений и производств, говорят в «Россетях». Называть конкретные цифры в компании сочли «преждевременным».

Управляющий партнер Rollingstock Agency Александр Поликарпов полагает, что электрификация БАМа даст наибольший эффект после запуска дублеров тоннелей (то есть за горизонтом 2032 года) и расширения до двух путей на всей магистрали. По его оценке, в лучшем случае проект завершится в середине 2030-х годов. «В настоящее время сроки стоят более далекие, но после предложения главы государства на ВЭФ их могут сдвинуть влево»,— полагает он.

Источник финансирования электрификации пока не ясен. Третий этап БАМа и Транссиба стоит 3,74 трлн руб., значительную часть этой суммы для ОАО РЖД обязался привлечь у банков подрядчик через модель договора с рассрочкой платежа (EPCF) на десять лет.

Собеседник “Ъ” среди клиентов ОАО РЖД опасается, что электрификация будет «по традиции» профинансирована за счет целевой надбавки к тарифу, как ранее капремонт.

Сейчас ОАО РЖД, чтобы увеличить объем перевозок по дефицитной инфраструктуре БАМа, внедряет тяжеловесное движение. Третья очередь расширения БАМа и Транссиба предполагает возможность вождения тяжеловесных поездов весом 7,1 тыс. тонн по всей протяженности БАМа. Для этого нужны мощные электровозы.

ОАО РЖД предложило меры для увеличения погрузки и своих доходов

Александр Поликарпов говорит, что для эффективной работы в сложных условиях БАМа, скорее всего, потребуются новые модели электровозов. Учитывая сроки полной электрификации, производители смогут наладить выпуск, и за поставку электровозов на БАМ стоит ожидать напряженную конкурентную борьбу, считает эксперт. Но, добавляет он, возникнет вопрос использования новых мощных тепловозов, созданных для БАМа и находящихся в разработке. По словам господина Поликарпова, на Восточном полигоне работает около 120 тепловозов 3ТЭ25К2М и более 20 новых 3ТЭ28, повышенные характеристики которых будут излишни на других магистралях. При планируемой электрификации, по его словам, важно сохранить эффективность инвестиций в создание тепловозов, для чего уже на этапе проектирования стоит закладывать модернизацию для менее сложных условий.

Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел, Владивосток

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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ

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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев (в центре)

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев (в центре)

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев (в центре)

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев (в центре)

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Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

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Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир (в центре)

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир (в центре)

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Представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова

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Гость форума с газетой «Ъ»

Гость форума с газетой «Ъ»

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Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих (слева) и министр культуры РФ Ольга Любимова

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих (слева) и министр культуры РФ Ольга Любимова

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Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (в центре) и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (в центре) и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

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Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сиенко (в центре)

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сиенко (в центре)

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Слева направо: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, зампредседателя КНР Хань Чжэн, телеведущая Александра Суворова и президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

Слева направо: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, зампредседателя КНР Хань Чжэн, телеведущая Александра Суворова и президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

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Гендиректор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко

Гендиректор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко

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Участники форума

Участники форума

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Трансляция выступления главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова на сессии «Ресурсы для будущего»

Трансляция выступления главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова на сессии «Ресурсы для будущего»

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Выступление сводного хора Владивостокской епархии в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны»

Выступление сводного хора Владивостокской епархии в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны»

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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

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Слева направо: посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр транспорта РФ Роман Старовойт перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Слева направо: посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр транспорта РФ Роман Старовойт перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампредседателя КНР Хань Чжэн (слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках форума

Зампредседателя КНР Хань Чжэн (слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник форума на лестнице с изображением амурского тигра в Дальневосточном федеральном университете

Участник форума на лестнице с изображением амурского тигра в Дальневосточном федеральном университете

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замруководителя АП Максим Орешкин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замруководителя АП Максим Орешкин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

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Вице-премьер РФ Виталий Савельев (в центре) и министр транспорта РФ Роман Старовойт (справа) на сессии «На Восток! Маршруты нового времени»

Вице-премьер РФ Виталий Савельев (в центре) и министр транспорта РФ Роман Старовойт (справа) на сессии «На Восток! Маршруты нового времени»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета

Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

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Вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

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Стенд компании «Удоканская медь»

Стенд компании «Удоканская медь»

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Стенд производителя шин Kama Tyres

Стенд производителя шин Kama Tyres

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Гости форума

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на заседании «Новая энергия Дальнего Востока»

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на заседании «Новая энергия Дальнего Востока»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гости форума в павильоне «Сахалин»

Гости форума в павильоне «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление музыкантов на церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Выступление музыкантов на церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

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Павильон Республики Бурятия

Павильон Республики Бурятия

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Участники форума

Участники форума

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Участница церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Участница церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фотограф на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

Фотограф на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ»

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Основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

Основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участник форума

Участник форума

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев (в центре)

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев (в центре)

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Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

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Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир (в центре)

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Представитель МИД России Мария Захарова

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Гость форума с газетой «Ъ»

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Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих (слева) и министр культуры РФ Ольга Любимова

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Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (в центре) и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

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Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сиенко (в центре)

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Слева направо: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, зампредседателя КНР Хань Чжэн, телеведущая Александра Суворова и президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Трансляция выступления главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова на сессии «Ресурсы для будущего»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление сводного хора Владивостокской епархии в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Слева направо: посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр транспорта РФ Роман Старовойт перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампредседателя КНР Хань Чжэн (слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках форума

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Участник форума на лестнице с изображением амурского тигра в Дальневосточном федеральном университете

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замруководителя АП Максим Орешкин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Вице-премьер РФ Виталий Савельев (в центре) и министр транспорта РФ Роман Старовойт (справа) на сессии «На Восток! Маршруты нового времени»

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Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников

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Вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

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Стенд компании «Удоканская медь»

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Стенд производителя шин Kama Tyres

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Гости форума

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Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на заседании «Новая энергия Дальнего Востока»

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Гости форума в павильоне «Сахалин»

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Выступление музыкантов на церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

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Павильон Республики Бурятия

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Участники форума

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Участница церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фотограф на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ»

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Основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

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Участник форума

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