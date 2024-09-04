ФГУП «РСУ МВД России»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации» было зарегистрировано 9 сентября 2006 года в Москве. Подчинялось департаменту по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России и осуществляло ремонтные и монтажные работы, строительство жилых и нежилых помещений, а также выступало подрядчиком возведения объектов. 24 августа 2018 года было признано банкротом.

В марте 2017 года возле своего дома в Москве был застрелен глава предприятия Николай Волков, у которого убийца похитил портфель с документами. Исполнителю преступления Юрию Гуйве дали 15 с половиной лет колонии.

В ноябре 2018 года ГСУ СКР по Москве начало расследование многомиллионных махинаций во ФГУП РСУ МВД, в том числе при реконструкции Главного клинического госпиталя МВД и постройке комплекса зданий и инженерных сетей центральной объединенной базы хранения ресурсов МВД России в подмосковном Реутове.

В конце 2018 года бывшему руководителю ФГУПа Алексею Смыку были предъявлены обвинения в краже и злоупотреблении полномочиями, в результате которых полицейское ведомство понесло ущерб на сумму более чем 834 млн руб. В июне 2024 года дело было закрыто в связи со смертью главного фигуранта Алексея Смыка, который скончался от сердечного приступа. Бывший начальник отдела снабжения предприятия Александр Павлов был признан виновным, но получил шесть лет условно. Бывший замруководителя Александр Романычев скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.