Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

До 2030 года в Москве планируется благоустроить еще 36 набережных

Столичные власти планируют до 2030 года благоустроить еще 36 набережных, в том числе берега реки Яузы. Кроме этого, запланирована реабилитация 130 водных объектов, среди которых Алтуфьевский, Головинские, Бехтеревские, Олений и другие пруды. Об этом сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Общая протяженность береговой линии в черте города составляет 174 км от Строгино до Капотни, общее число набережных составляет 78, уточнил мэр. Уже благоустроены 42 из них, включая Москворецкую, Краснопресненскую, Воробьевскую, Берсеневскую и Крымскую набережные,— после реконструкции появились «комфортные прогулочные маршруты в центре мегаполиса». «Самые разительные перемены произошли в нижнем течении реки, где неуютные, заболоченные и захламленные берега превратились в новые городские парки: "Братеевскую пойму", парк 850-летия Москвы и парк на набережной Москвы-реки в Капотне»,— сообщил господин Собянин. Реконструкцию оставшихся 36 набережных планируется осуществить в рамках проектов благоустройства и за счет реорганизации промышленных зон, благодаря чему «миллионы москвичей получат новые территории для отдыха у воды»,— сообщается в блоге.

Напомним, масштабная программа по благоустройству набережных реализуется в Москве с 2015 года. На тот момент власти ориентировались на опыт европейских столиц (в том числе Парижа, Лондона и Берлина) с целью повышения привлекательности берегов, в том числе для последующей застройки. В мэрии тогда обращали внимание, что река и прибрежные территории занимают 10,4 тыс. га (десятую часть от общей площади города), но четверть этого пространства была занята промышленными зонами, а на 16% береговой линии доступ гражданам к воде был закрыт.

Максим Лапшин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...