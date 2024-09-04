До 2030 года в Москве планируется благоустроить еще 36 набережных

Столичные власти планируют до 2030 года благоустроить еще 36 набережных, в том числе берега реки Яузы. Кроме этого, запланирована реабилитация 130 водных объектов, среди которых Алтуфьевский, Головинские, Бехтеревские, Олений и другие пруды. Об этом сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Общая протяженность береговой линии в черте города составляет 174 км от Строгино до Капотни, общее число набережных составляет 78, уточнил мэр. Уже благоустроены 42 из них, включая Москворецкую, Краснопресненскую, Воробьевскую, Берсеневскую и Крымскую набережные,— после реконструкции появились «комфортные прогулочные маршруты в центре мегаполиса». «Самые разительные перемены произошли в нижнем течении реки, где неуютные, заболоченные и захламленные берега превратились в новые городские парки: "Братеевскую пойму", парк 850-летия Москвы и парк на набережной Москвы-реки в Капотне»,— сообщил господин Собянин. Реконструкцию оставшихся 36 набережных планируется осуществить в рамках проектов благоустройства и за счет реорганизации промышленных зон, благодаря чему «миллионы москвичей получат новые территории для отдыха у воды»,— сообщается в блоге.

Напомним, масштабная программа по благоустройству набережных реализуется в Москве с 2015 года. На тот момент власти ориентировались на опыт европейских столиц (в том числе Парижа, Лондона и Берлина) с целью повышения привлекательности берегов, в том числе для последующей застройки. В мэрии тогда обращали внимание, что река и прибрежные территории занимают 10,4 тыс. га (десятую часть от общей площади города), но четверть этого пространства была занята промышленными зонами, а на 16% береговой линии доступ гражданам к воде был закрыт.

Максим Лапшин