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Коммерсантъ FM
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Будет донор у Максима Коровянского!

30 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Алтай» мы рассказали историю 14-летнего Максима Коровянского из Алтайского края («Правила умножения», Светлана Иванова). У мальчика острый миелобластный лейкоз. Течение болезни тяжелое, одной химиотерапией не обойтись, единственным способом излечения является трансплантация костного мозга от неродственного донора. Но государство не оплачивает поиск, активацию донора и доставку трансплантата, а в семье таких денег нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 073 915 руб.) собрана. Родители Максима благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Максим Коровянский

Максим Коровянский

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Максим Коровянский

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 30 августа 8725 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Алтай», «Пермь», «Алания», а также 133 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 22 детям на 29 123 062 руб.

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