Москве-реке добавят электричества

Москва расширяет парк электрических речных трамваев, которые с 2023 года курсируют по двум водным маршрутам. К 21 судну добавят еще десять — повышенной вместимости и с почти вдвое увеличенной емкостью батарей, следует из контракта на их поставку и обслуживание. Предполагается, что уже к 1 октября суда должны пойти по третьему маршруту — от ЗИЛа до причала «Новоспасский» (рядом с Павелецким вокзалом). Город задумывал электрические трамваи как общественный транспорт, но пока они больше выполняют роль прогулочных кораблей, отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электрического транспорта на Москве-реке скоро станет больше

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Электрического транспорта на Москве-реке скоро станет больше

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Столичные власти планируют закупить и обслуживать еще десять электрических судов, говорится в скорректированном тексте госконтракта между ГКУ «Организатор перевозок» (структура столичной мэрии) и АО «Водоходъ. Пассажирский порт» (дочерняя компания крупнейшего в РФ оператора речных круизов «Водоходъ»). В документации указано, что речь идет о судах увеличенной вместимости (с 50 до 54 пассажиров) и с повышенной емкостью батарей (до 740 кВт•ч; в первоначальном варианте фигурировали 470 кВт•ч). Кроме того, по условиям обновленного контракта уже к 1 октября 2024 года должен появиться новый маршрут движения таких судов — от ЗИЛа до причала «Новоспасский» (см. карту). До 27 декабря на этом маршруте должно совершаться по 46 рейсов в день, далее — по 75 рейсов. Время в пути на рейсе длиной 5,3 км в одну сторону должно составлять 53 минуты.

Напомним, речные трамваи на электротяге как новый вид городского общественного транспорта были запущены в Москве в июне 2023 года президентом Владимиром Путиным и столичным мэром Сергеем Собяниным. Тогда на круглогодичный маршрут от Киевского вокзала до Шелепихи вышли 50-местные суда с панорамным остеклением.

Ранее, в 2021 году, был заключен 15-летний контракт между ГКУ «Организатор перевозок» и АО «Водоходъ. Пассажирский порт». По условиям контракта должно быть поставлено 21 судно на электротяге, смонтированы 23 понтонных плавучих причала, 6 береговых зарядных станций и 2 «пункта базирования флота» (в Мневниковской пойме и Нагатинском затоне). В тендерной документации оговаривалось, что речь идет о 50-местных стальных судах длиной около 22 м с двумя электродвигателями (по 134 кВт каждый), LFP-батареями (на 470 кВт•ч) и туалетом. Плавсредства должны развивать крейсерскую скорость 8 узлов (14,8 км/ч) и обладать десятичасовым запасом хода, проходя на одной зарядке 205 км летом и 105 км зимой.

Сейчас электросуда в Москве курсируют по двум направлениям. Цена билета составляет от 200 до 500 руб; впрочем, по карте «Тройка» с тарифом «Единый» от 30 дней проезд получается бесплатным. Первый маршрут — от Киевского вокзала до Шелепихи — был со временем продлен до Филей. Второй маршрут — от ЗИЛа до Печатников. 3 сентября на этих маршрутах были запущены четыре новых причала («Краснопресненский парк», «Затон Новинки», «Коломенская набережная» и «Нагатинский»). Отметим, что в 2023 году Сергей Собянин обещал открыть в «ближайшие годы» еще три маршрута электросудов.

Первоначально 15-летний контракт был заключен на сумму 19,5 млрд руб. Перевозки должны были начаться еще в 2022 году, но старт откладывали из-за задержек с получением сидений, информационных экранов и элементов интерьера, пояснял “Ъ” производитель судов.

На момент запуска маршрутов было как минимум шесть корректировок госконтракта, а к маю 2023 года его цена выросла до 26,2 млрд руб.

Количество, тип судов и причалов, как и другие основные параметры, тогда оставались неизменными. Последние данные с портала госзакупок говорят, что сейчас речь идет уже о 13-й версии контракта — а его цена увеличилась до 56,9 млрд руб. Помимо десяти дополнительных судов, увеличено число понтонных причалов (с 23 до 28) и число береговых зарядных станций (с 6 до 7). Cами корабли при этом разрешено сделать чуть шире (6,5 м вместо ранее оговоренных максимальных 6,2 м). Последние корректировки документов, судя по данным портала госзакупок, были сделаны 3 сентября.

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Глава Союза пассажиров Кирилл Янков считает, что электрические водные трамваи пока используются гражданами скорее для прогулок, а не как регулярный общественный транспорт. Эксперт видит несколько причин, включая отсутствие удобных пересадок на метро и высокую стоимость разового проезда. «Есть маршрут обычных судов, больше похожий на транспорт,— от Северного Речного вокзала в Тушино, то есть поперек реки»,— рассуждает он. Господин Янков допускает, что электросуда «используются на один перегон, для пересечения Москвы-реки», но считает, что для увеличения транспортной составляющей нужно добавить больше коротких маршрутов в местах, где мосты отсутствуют или находятся на большом расстоянии друг от друга.

Александр Воронов