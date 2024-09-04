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Москве-реке добавят электричества

Столичные власти докупают электросуда и планируют их новый маршрут

Москва расширяет парк электрических речных трамваев, которые с 2023 года курсируют по двум водным маршрутам. К 21 судну добавят еще десять — повышенной вместимости и с почти вдвое увеличенной емкостью батарей, следует из контракта на их поставку и обслуживание. Предполагается, что уже к 1 октября суда должны пойти по третьему маршруту — от ЗИЛа до причала «Новоспасский» (рядом с Павелецким вокзалом). Город задумывал электрические трамваи как общественный транспорт, но пока они больше выполняют роль прогулочных кораблей, отмечает эксперт.

Электрического транспорта на Москве-реке скоро станет больше

Электрического транспорта на Москве-реке скоро станет больше

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Электрического транспорта на Москве-реке скоро станет больше

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Столичные власти планируют закупить и обслуживать еще десять электрических судов, говорится в скорректированном тексте госконтракта между ГКУ «Организатор перевозок» (структура столичной мэрии) и АО «Водоходъ. Пассажирский порт» (дочерняя компания крупнейшего в РФ оператора речных круизов «Водоходъ»). В документации указано, что речь идет о судах увеличенной вместимости (с 50 до 54 пассажиров) и с повышенной емкостью батарей (до 740 кВт•ч; в первоначальном варианте фигурировали 470 кВт•ч). Кроме того, по условиям обновленного контракта уже к 1 октября 2024 года должен появиться новый маршрут движения таких судов — от ЗИЛа до причала «Новоспасский» (см. карту). До 27 декабря на этом маршруте должно совершаться по 46 рейсов в день, далее — по 75 рейсов. Время в пути на рейсе длиной 5,3 км в одну сторону должно составлять 53 минуты.

Напомним, речные трамваи на электротяге как новый вид городского общественного транспорта были запущены в Москве в июне 2023 года президентом Владимиром Путиным и столичным мэром Сергеем Собяниным. Тогда на круглогодичный маршрут от Киевского вокзала до Шелепихи вышли 50-местные суда с панорамным остеклением.

Ранее, в 2021 году, был заключен 15-летний контракт между ГКУ «Организатор перевозок» и АО «Водоходъ. Пассажирский порт». По условиям контракта должно быть поставлено 21 судно на электротяге, смонтированы 23 понтонных плавучих причала, 6 береговых зарядных станций и 2 «пункта базирования флота» (в Мневниковской пойме и Нагатинском затоне). В тендерной документации оговаривалось, что речь идет о 50-местных стальных судах длиной около 22 м с двумя электродвигателями (по 134 кВт каждый), LFP-батареями (на 470 кВт•ч) и туалетом. Плавсредства должны развивать крейсерскую скорость 8 узлов (14,8 км/ч) и обладать десятичасовым запасом хода, проходя на одной зарядке 205 км летом и 105 км зимой.

Сейчас электросуда в Москве курсируют по двум направлениям. Цена билета составляет от 200 до 500 руб; впрочем, по карте «Тройка» с тарифом «Единый» от 30 дней проезд получается бесплатным. Первый маршрут — от Киевского вокзала до Шелепихи — был со временем продлен до Филей. Второй маршрут — от ЗИЛа до Печатников. 3 сентября на этих маршрутах были запущены четыре новых причала («Краснопресненский парк», «Затон Новинки», «Коломенская набережная» и «Нагатинский»). Отметим, что в 2023 году Сергей Собянин обещал открыть в «ближайшие годы» еще три маршрута электросудов.

Первоначально 15-летний контракт был заключен на сумму 19,5 млрд руб. Перевозки должны были начаться еще в 2022 году, но старт откладывали из-за задержек с получением сидений, информационных экранов и элементов интерьера, пояснял “Ъ” производитель судов.

На момент запуска маршрутов было как минимум шесть корректировок госконтракта, а к маю 2023 года его цена выросла до 26,2 млрд руб.

Количество, тип судов и причалов, как и другие основные параметры, тогда оставались неизменными. Последние данные с портала госзакупок говорят, что сейчас речь идет уже о 13-й версии контракта — а его цена увеличилась до 56,9 млрд руб. Помимо десяти дополнительных судов, увеличено число понтонных причалов (с 23 до 28) и число береговых зарядных станций (с 6 до 7). Cами корабли при этом разрешено сделать чуть шире (6,5 м вместо ранее оговоренных максимальных 6,2 м). Последние корректировки документов, судя по данным портала госзакупок, были сделаны 3 сентября.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков считает, что электрические водные трамваи пока используются гражданами скорее для прогулок, а не как регулярный общественный транспорт. Эксперт видит несколько причин, включая отсутствие удобных пересадок на метро и высокую стоимость разового проезда. «Есть маршрут обычных судов, больше похожий на транспорт,— от Северного Речного вокзала в Тушино, то есть поперек реки»,— рассуждает он. Господин Янков допускает, что электросуда «используются на один перегон, для пересечения Москвы-реки», но считает, что для увеличения транспортной составляющей нужно добавить больше коротких маршрутов в местах, где мосты отсутствуют или находятся на большом расстоянии друг от друга.

Александр Воронов

До 2030 года в Москве планируется благоустроить еще 36 набережных

Столичные власти планируют до 2030 года благоустроить еще 36 набережных, в том числе берега реки Яузы. Кроме этого, запланирована реабилитация 130 водных объектов, среди которых Алтуфьевский, Головинские, Бехтеревские, Олений и другие пруды. Об этом сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Общая протяженность береговой линии в черте города составляет 174 км от Строгино до Капотни, общее число набережных составляет 78, уточнил мэр. Уже благоустроены 42 из них, включая Москворецкую, Краснопресненскую, Воробьевскую, Берсеневскую и Крымскую набережные,— после реконструкции появились «комфортные прогулочные маршруты в центре мегаполиса». «Самые разительные перемены произошли в нижнем течении реки, где неуютные, заболоченные и захламленные берега превратились в новые городские парки: "Братеевскую пойму", парк 850-летия Москвы и парк на набережной Москвы-реки в Капотне»,— сообщил господин Собянин. Реконструкцию оставшихся 36 набережных планируется осуществить в рамках проектов благоустройства и за счет реорганизации промышленных зон, благодаря чему «миллионы москвичей получат новые территории для отдыха у воды»,— сообщается в блоге.

Напомним, масштабная программа по благоустройству набережных реализуется в Москве с 2015 года. На тот момент власти ориентировались на опыт европейских столиц (в том числе Парижа, Лондона и Берлина) с целью повышения привлекательности берегов, в том числе для последующей застройки. В мэрии тогда обращали внимание, что река и прибрежные территории занимают 10,4 тыс. га (десятую часть от общей площади города), но четверть этого пространства была занята промышленными зонами, а на 16% береговой линии доступ гражданам к воде был закрыт.

Максим Лапшин

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