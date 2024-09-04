Полицию не обустроили даже за взятки

Как стало известно «Ъ», закончено расследование уголовного дела о хищении примерно 300 млн руб., выделенных на строительство нового здания УМВД по Ярославской области. Сотрудник самого управления, отвечавший за капитальное строительство, уже отбывает срок, а теперь под суд должны отдать одного из предпринимателей, участвовавших в проекте. Здание региональной полиции между тем до сих пор не принято в эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание ярославской полиции, при строительстве которого было похищено около 300 млн руб., пока так и не принято в эксплуатацию

Фото: Антон Голицын, Коммерсантъ Здание ярославской полиции, при строительстве которого было похищено около 300 млн руб., пока так и не принято в эксплуатацию

Фото: Антон Голицын, Коммерсантъ

Уголовное дело по обвинению бывшего руководителя ООО «Промтехнополис» Владимира Токарева, работавшего до недавнего времени директором по хозяйственной части кафе «Тифа», было выделено из большого расследования хищений при строительстве здания УМВД. Изначально разбирательство велось самой полицией, а затем было передано в центральный аппарат СКР.

28 ноября 2022 года сотрудники главного следственного управления комитета задержали Владимира Токарева, обвинив его в хищении (ч. 4 ст. 159 УК) путем обмана бюджетных средств в особо крупном размере.

Деньги были выделены ООО «Промтехнополис» на строительство административного здания полиции. Потерпевшим по делу признано МВД России.

27 мая 2024 года следователь по особо важным делам предъявил господину Токареву обвинение в окончательной редакции, после чего ему и защите представили на ознакомление 63 тома расследования. В отведенный по закону срок фигурант и его представитель не уложились, поэтому следователь ходатайствовал перед Басманным райсудом об ограничении процедуры, что и было сделано. Сейчас материалы изучает Генпрокуратура, которая после утверждения направит их в один из судов Ярославля.

Контракт стоимостью 350 млн руб. на строительство здания УМВД Ярославской области был заключен в 2015 году между региональным управлением полиции и ФГУП «Ремонтно-строительное управление (РСУ) МВД России», а его субподрядчиком по результатам закрытого конкурса стало ООО «Промтехнополис» из подмосковного Королева. О начале строительства было объявлено в январе следующего года. В начале 2019 года здание, под которым было замуровано послание потомкам, хотели передать ярославским полицейским, но из-за многочисленных дефектов в эксплуатацию его так и не приняли.

Первым фигурантом расследования стали не строители, а полковник полиции Евгений Терехов, возглавлявший отдел капитального строительства и капитального ремонта областного УМВД.

Офицер курировал в том числе возведение здания областного управления на проспекте Фрунзе. Сотрудники ФСБ задержали Терехова с поличным, когда ему передали деньги от подрядчика.

ФГУП «РСУ МВД России» Досье Федеральное государственное унитарное предприятие «Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации» было зарегистрировано 9 сентября 2006 года в Москве. Подчинялось департаменту по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России и осуществляло ремонтные и монтажные работы, строительство жилых и нежилых помещений, а также выступало подрядчиком возведения объектов. 24 августа 2018 года было признано банкротом. В марте 2017 года возле своего дома в Москве был застрелен глава предприятия Николай Волков, у которого убийца похитил портфель с документами. Исполнителю преступления Юрию Гуйве дали 15 с половиной лет колонии. В ноябре 2018 года ГСУ СКР по Москве начало расследование многомиллионных махинаций во ФГУП РСУ МВД, в том числе при реконструкции Главного клинического госпиталя МВД и постройке комплекса зданий и инженерных сетей центральной объединенной базы хранения ресурсов МВД России в подмосковном Реутове. В конце 2018 года бывшему руководителю ФГУПа Алексею Смыку были предъявлены обвинения в краже и злоупотреблении полномочиями, в результате которых полицейское ведомство понесло ущерб на сумму более чем 834 млн руб. В июне 2024 года дело было закрыто в связи со смертью главного фигуранта Алексея Смыка, который скончался от сердечного приступа. Бывший начальник отдела снабжения предприятия Александр Павлов был признан виновным, но получил шесть лет условно. Бывший замруководителя Александр Романычев скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.

Дело господина Терехова в связи с признанием им вины суд рассмотрел в особом порядке. Было установлено, что полковник в 2013–2019 годах получил шесть взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) на общую сумму 7,6 млн руб. Деньги ему перечисляли на карточку в качестве зарплаты фиктивно трудоустроенной сестры или передавались лично «за общее покровительство» и принятие работ в рамках строительства зданий УМВД, кинологической службы и больницы. Офицер был осужден на семь лет и шесть месяцев строгого режима с запретом занимать руководящие должности на десять лет.

В 2023 году приговор вынесли одному из взяткодателей — бывшему директору ООО «М-Инжиниринг» Юрию Баранову, компания которого работала в кинологическом центре.

Господину Баранову назначили штраф 2 млн руб. В нынешнем году в суд вновь поступило уголовное дело в отношении экс-директора ООО, но уже по обвинению в мошенничестве.

Следствие считает, что господин Баранов, последовательно в 2013–2016 годах занимая посты директора «М-Инжиниринг» и замдиректора Ярославского филиала ФГУП РСУ МВД России, «организовал подписание представителями заказчика актов выполненных работ и справок об их стоимости, а также сам подписал указанные документы в качестве подрядчика». В актах указывались фактически невыполненные работы, за которые субподрядчик получил 44 млн руб.

Предполагается, что по такой же схеме действовал и руководитель «Промтехнополиса» Токарев. Свою вину он признал, но не в полном объеме.

В 2022 году вновь началась разработка ПСД для завершения строительства здания УМВД, но эти работы затянулись из-за проблем с грунтовыми водами, что привело к затоплению нижней части уже возведенного объекта. Как отмечал в начале 2024 года начальник ярославского УМВД Алексей Школкин, здание полиции «необходимо», поэтому его будут достраивать. При этом, по словам генерала, от уже возведенного сооружения можно будет использовать только «корпус бетонных конструкций», а все остальное должно быть разобрано, «потому что сделано с нарушением технологий».

ООО «Промтехнополис» в 2020 году признано банкротом. Его конкурсный управляющий пытался погасить многомиллионные долги за счет техники и стройматериалов, оставленных на строительстве здания УМВД, но арбитраж Ярославской области ему отказал.

Николай Сергеев; Алла Чижова, Ярославль