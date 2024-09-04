Украинские министры сдают позиции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке. Дипломат возглавлял внешнеполитическое ведомство с марта 2020 года и по долгу службы был одним из ключевых связующих звеньев в контактах Киева с западными союзниками. Смена министра происходит за две недели до визита высокопоставленных делегаций в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Помимо господина Кулебы свои посты должен покинуть еще целый ряд чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, занимавшая должность с июня 2020 года, и старожил правительства — министр юстиции Денис Малюська, возглавлявший ведомство с августа 2019-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (справа) считался верным соратником президента Владимира Зеленского, поэтому новость о том, что он подал в отставку, стала для всех полной неожиданностью

Фото: STR / NurPhoto / Getty Images Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (справа) считался верным соратником президента Владимира Зеленского, поэтому новость о том, что он подал в отставку, стала для всех полной неожиданностью

Фото: STR / NurPhoto / Getty Images

В Киеве перетряхивают правительство. Главной новостью с утра 4 сентября стало прошение об отставке, поданное в Верховную раду министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Причины внезапного ухода главы МИДа в публичном пространстве не появились даже спустя несколько часов после обнародования прошения господина Кулебы спикером Рады Русланом Стефанчуком.

Дмитрий Кулеба — один из старожилов украинского правительства. Он был назначен на свой пост еще 4 марта 2020 года, в один день с действующим премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Два с половиной года полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной господин Кулеба выполнял одну из ключевых функций в контактах Киева с западными союзниками и привлечении военной и финансовой помощи от партнеров.

Незадолго до подачи прошения об отставке Дмитрий Кулеба сделал неосторожные заявления об операции «Висла» 1947 года, состоявшей в насильственном переселении этнических украинцев в Польше. Рассуждая об этом историческом эпизоде, дипломат фактически назвал польские территории украинскими землями, что привело к крупному скандалу в отношениях Киева и Варшавы. Впрочем, никаких свидетельств того, что именно это послужило причиной отставки, нет.

Правда, слухи о планах президента Украины Владимира Зеленского снять Дмитрия Кулебу с должности появлялись в украинских СМИ еще весной. В частности, неназванные источники в Офисе президента рассказывали журналистам, что «к Кулебе очень много вопросов». Прежде всего у руководства страны вызывало беспокойство положение дел в различных посольствах Украины за границей, а также кадровый подбор глав дипмиссий.

Скандальные заявления Дмитрия Кулебы История вопроса В мае 2022 года немецкая газета Die Welt сообщила, что на переговорах с министром обороны Германии Кристиной Ламберхт Дмитрий Кулеба «по-настоящему рассердился», требуя ускорить поставки боеприпасов. Украинский министр заявил, что это «неправильно», «объявлять о чем-то, зная, что боеприпасов нет». В августе 2022 года Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона» (Дмитрий Гордон признан в РФ иноагентом) выступил с критикой в адрес Вашингтона: «Мы знаем, что США в разные годы не всегда принимали правильные решения. Помните, скандал с «Кольчугой» (станция радиотехнической разведки.— “Ъ”), которую так и не нашли, но Америка всех убеждала, что Украина продала "Кольчугу" в Ирак, химическое оружие в Ираке, которое так и не нашли». В июле 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной союзникам за поставки военной техники. «Знаете ли, мы не Amazon»,— рассказал господин Уоллес. В ответ Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не против того, чтобы Великобритания стала аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок вооружения Киеву. В сентябре 2023 года в ответ на отказ главы МИД Германии передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus Дмитрий Кулеба заявил: «Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время». В августе 2024 года, выступая на форуме в польском городе Ольштын, в ответе на вопрос о Волынской резне Дмитрий Кулеба напомнил, что в рамках операции «Висла» в район Ольштына были переселены украинцы с «украинских территорий». В действительности переселение шло с территорий, которые находятся в границах Польши. Его слова вызвали критику польского премьера Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша. Позже МИД Украины выпустил заявление, где уточнил, что господин Кулеба не высказывал территориальных претензий к Польше.

Тем не менее отставка господина Кулебы все равно вышла достаточно неожиданной, учитывая, что через две недели в Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, куда министр иностранных дел, за четыре с половиной года в должности установивший контакты с десятками иностранных коллег, очевидно, должен был поехать.

Между тем к утру 4 сентября новость о Дмитрии Кулебе стала лишь одной из череды сообщений о поданных украинскими чиновниками прошениях об отставках.

Так, соответствующее заявление накануне написал министр юстиции Дмитрий Малюська, пришедший в правительство еще в августе 2019 года, то есть раньше премьера Дениса Шмыгаля. Кроме того, об отставке попросили министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Также в отставку подал глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Украинские СМИ со ссылкой на источники еще 3 сентября сообщили, что этим список отставок может не ограничиться. Глава пропрезидентской фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что правительство Украины ждет «большая перезагрузка» и оно обновится более чем на 50%.

Тем временем Владимир Зеленский подписал указ еще и об увольнении с поста замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы. И это, пожалуй, была единственная отставка, судьба которой не вызывала сомнений, поскольку остальным фигурантам «перезагрузки» для увольнения требовалось одобрение Верховной рады.

Украинский парламент с утра 4 сентября сразу же приступил к рассмотрению поданных прошений. Первым делом было рассмотрено заявление Виталия Коваля, и отставка не была принята: для решения о ней не хватило одного голоса. Не набралось достаточного количества голосов и для увольнения Ирины Верещук.

Первым же, чье прошение Верховная рада все-таки удовлетворила, стал Александр Камышин. Не возникло проблем с отставками Ольги Стефанишиной, Руслана Стрельца и главы Минюста Дениса Малюськи.

Однако до ключевого эпизода этой истории — отставки Дмитрия Кулебы — депутаты вовремя не добрались. Как написал в своем Telegram-канале депутат от фракции партии «Голос» Ярослав Железняк, увольнение главы МИДа «срочно отложили». В свою очередь, депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о «неожиданном» закрытии заседания Рады, поскольку «"Слуги" испугались, что не хватит голосов».

Так или иначе, причины перестановок до конца не понятны.

Господин Зеленский накануне довольно обтекаемо заявил, что «осень будет чрезвычайно важна для Украины», а потому госинституты должны быть настроены таким образом, чтобы Киев «достиг всех необходимых результатов». «Для этого нам нужно усилить некоторые направления в правительстве, и кадровые решения уже подготовлены»,— сказал украинский лидер.

Британская газета The Financial Times со ссылкой на неназванные официальные лица, в свою очередь, сообщила, что подобные шаги по перестановкам в правительстве могут быть частью попыток Владимира Зеленского «консолидировать власть внутри своей администрации». Агентство Bloomberg, со своей стороны, отметило, что новости о Дмитрии Кулебе удивили западных партнеров Киева. По мнению опрошенных изданием экспертов, подобными перестановками украинское руководство, видимо, намерено придать «новый импульс» работе правительства.

Алексей Забродин