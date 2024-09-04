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Коммерсантъ FM
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Украинские министры сдают позиции

Правительство страны накрыла волна громких отставок

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке. Дипломат возглавлял внешнеполитическое ведомство с марта 2020 года и по долгу службы был одним из ключевых связующих звеньев в контактах Киева с западными союзниками. Смена министра происходит за две недели до визита высокопоставленных делегаций в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Помимо господина Кулебы свои посты должен покинуть еще целый ряд чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, занимавшая должность с июня 2020 года, и старожил правительства — министр юстиции Денис Малюська, возглавлявший ведомство с августа 2019-го.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (справа) считался верным соратником президента Владимира Зеленского, поэтому новость о том, что он подал в отставку, стала для всех полной неожиданностью

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (справа) считался верным соратником президента Владимира Зеленского, поэтому новость о том, что он подал в отставку, стала для всех полной неожиданностью

Фото: STR / NurPhoto / Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (справа) считался верным соратником президента Владимира Зеленского, поэтому новость о том, что он подал в отставку, стала для всех полной неожиданностью

Фото: STR / NurPhoto / Getty Images

В Киеве перетряхивают правительство. Главной новостью с утра 4 сентября стало прошение об отставке, поданное в Верховную раду министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Причины внезапного ухода главы МИДа в публичном пространстве не появились даже спустя несколько часов после обнародования прошения господина Кулебы спикером Рады Русланом Стефанчуком.

Дмитрий Кулеба — один из старожилов украинского правительства. Он был назначен на свой пост еще 4 марта 2020 года, в один день с действующим премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Два с половиной года полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной господин Кулеба выполнял одну из ключевых функций в контактах Киева с западными союзниками и привлечении военной и финансовой помощи от партнеров.

Незадолго до подачи прошения об отставке Дмитрий Кулеба сделал неосторожные заявления об операции «Висла» 1947 года, состоявшей в насильственном переселении этнических украинцев в Польше. Рассуждая об этом историческом эпизоде, дипломат фактически назвал польские территории украинскими землями, что привело к крупному скандалу в отношениях Киева и Варшавы. Впрочем, никаких свидетельств того, что именно это послужило причиной отставки, нет.

Чем известен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

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Правда, слухи о планах президента Украины Владимира Зеленского снять Дмитрия Кулебу с должности появлялись в украинских СМИ еще весной. В частности, неназванные источники в Офисе президента рассказывали журналистам, что «к Кулебе очень много вопросов». Прежде всего у руководства страны вызывало беспокойство положение дел в различных посольствах Украины за границей, а также кадровый подбор глав дипмиссий.

Скандальные заявления Дмитрия Кулебы

История вопроса

В мае 2022 года немецкая газета Die Welt сообщила, что на переговорах с министром обороны Германии Кристиной Ламберхт Дмитрий Кулеба «по-настоящему рассердился», требуя ускорить поставки боеприпасов. Украинский министр заявил, что это «неправильно», «объявлять о чем-то, зная, что боеприпасов нет».

В августе 2022 года Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона» (Дмитрий Гордон признан в РФ иноагентом) выступил с критикой в адрес Вашингтона: «Мы знаем, что США в разные годы не всегда принимали правильные решения. Помните, скандал с «Кольчугой» (станция радиотехнической разведки.— “Ъ”), которую так и не нашли, но Америка всех убеждала, что Украина продала "Кольчугу" в Ирак, химическое оружие в Ираке, которое так и не нашли».

В июле 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной союзникам за поставки военной техники. «Знаете ли, мы не Amazon»,— рассказал господин Уоллес. В ответ Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не против того, чтобы Великобритания стала аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок вооружения Киеву.

В сентябре 2023 года в ответ на отказ главы МИД Германии передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus Дмитрий Кулеба заявил: «Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время».

В августе 2024 года, выступая на форуме в польском городе Ольштын, в ответе на вопрос о Волынской резне Дмитрий Кулеба напомнил, что в рамках операции «Висла» в район Ольштына были переселены украинцы с «украинских территорий». В действительности переселение шло с территорий, которые находятся в границах Польши. Его слова вызвали критику польского премьера Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша. Позже МИД Украины выпустил заявление, где уточнил, что господин Кулеба не высказывал территориальных претензий к Польше.

Тем не менее отставка господина Кулебы все равно вышла достаточно неожиданной, учитывая, что через две недели в Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, куда министр иностранных дел, за четыре с половиной года в должности установивший контакты с десятками иностранных коллег, очевидно, должен был поехать.

Между тем к утру 4 сентября новость о Дмитрии Кулебе стала лишь одной из череды сообщений о поданных украинскими чиновниками прошениях об отставках.

Так, соответствующее заявление накануне написал министр юстиции Дмитрий Малюська, пришедший в правительство еще в августе 2019 года, то есть раньше премьера Дениса Шмыгаля. Кроме того, об отставке попросили министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Также в отставку подал глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Украинские СМИ со ссылкой на источники еще 3 сентября сообщили, что этим список отставок может не ограничиться. Глава пропрезидентской фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что правительство Украины ждет «большая перезагрузка» и оно обновится более чем на 50%.

Тем временем Владимир Зеленский подписал указ еще и об увольнении с поста замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы. И это, пожалуй, была единственная отставка, судьба которой не вызывала сомнений, поскольку остальным фигурантам «перезагрузки» для увольнения требовалось одобрение Верховной рады.

Украинский парламент с утра 4 сентября сразу же приступил к рассмотрению поданных прошений. Первым делом было рассмотрено заявление Виталия Коваля, и отставка не была принята: для решения о ней не хватило одного голоса. Не набралось достаточного количества голосов и для увольнения Ирины Верещук.

Первым же, чье прошение Верховная рада все-таки удовлетворила, стал Александр Камышин. Не возникло проблем с отставками Ольги Стефанишиной, Руслана Стрельца и главы Минюста Дениса Малюськи.

Однако до ключевого эпизода этой истории — отставки Дмитрия Кулебы — депутаты вовремя не добрались. Как написал в своем Telegram-канале депутат от фракции партии «Голос» Ярослав Железняк, увольнение главы МИДа «срочно отложили». В свою очередь, депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о «неожиданном» закрытии заседания Рады, поскольку «"Слуги" испугались, что не хватит голосов».

Так или иначе, причины перестановок до конца не понятны.

Господин Зеленский накануне довольно обтекаемо заявил, что «осень будет чрезвычайно важна для Украины», а потому госинституты должны быть настроены таким образом, чтобы Киев «достиг всех необходимых результатов». «Для этого нам нужно усилить некоторые направления в правительстве, и кадровые решения уже подготовлены»,— сказал украинский лидер.

Британская газета The Financial Times со ссылкой на неназванные официальные лица, в свою очередь, сообщила, что подобные шаги по перестановкам в правительстве могут быть частью попыток Владимира Зеленского «консолидировать власть внутри своей администрации». Агентство Bloomberg, со своей стороны, отметило, что новости о Дмитрии Кулебе удивили западных партнеров Киева. По мнению опрошенных изданием экспертов, подобными перестановками украинское руководство, видимо, намерено придать «новый импульс» работе правительства.

Алексей Забродин

Фотогалерея

Основные события СВО за август 2024 года

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26 августа Вооруженные силы Украины потеряли один из первых переданных стране истребителей F-16, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. По его данным, самолет разбился в результате ошибки пилота. Первую партию F-16 Украина получила в конце июля
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В ночь на 25 августа в результате обстрела гостиницы в Краматорске на подконтрольной Украине территории ДНР пострадали журналисты новостного агентства Reuters &lt;br/> На фото: экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию

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Фото: Соцсети Владимира Журавлева

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Фото: пресс-служба президента РФ

В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии

В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии

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11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек. &lt;br/>На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных

10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек.
На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии &lt;br>На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии
На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ

9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ

Фото: @vvgladkov

7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника»

7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

Фото: @dzdmos

7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения &lt;br>На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения
На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек

Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек

Фото: курская-епархия.рф

По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины &lt;br>На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области

По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины
На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять &lt;br>На фото: последствия обстрела города Суджа

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять
На фото: последствия обстрела города Суджа

Фото: @gubernator_46

5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения

5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения &lt;br>На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском

4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения
На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР &lt;br>На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР
На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16 &lt;br>На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа

4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16
На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий

В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий

Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева

В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили &lt;br>На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе

В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили
На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе

Фото: кадр видео @mchs_official

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30 августа ФСБ России задержала двух граждан Колумбии — Хосе Арона Аранду Медину и Александера Анте (на фото) — по подозрению в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Утверждается, что при обысках у них были найдены военная форма с символикой батальона «Карпатская сечь» и документы, «подтверждающие их незаконные действия»

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

26 августа Вооруженные силы Украины потеряли один из первых переданных стране истребителей F-16, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. По его данным, самолет разбился в результате ошибки пилота. Первую партию F-16 Украина получила в конце июля
На фото: церемония прощания с украинским пилотом F-16 в Шепетовке Хмельницкой области

Фото: Libkos / Getty Images

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 28 августа сообщил, что из-за напряженной оперативной обстановки были отселены жители сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа
На фото: оперативное заседание правительства Белгородской области

Фото: @vvgladkov

ФСБ возбудила уголовные дела в отношении корреспондентов немецкого Deutsche Welle (признан иноагентом) Николаса Симона Коннолли и украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной (на фото), незаконно проникших в Суджу через границу

Фото: @natasya.nagorna

27 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) осмотрел территорию Курской АЭС после обстрела со стороны Украины. По итогам визита он заявил о «возникновении опасности ядерного инцидента»

Фото: Rosatom State Atomic Energy Corporation / AP

26 августа украинские беспилотники атаковали жилые дома в Саратове и Энгельсе. В результате жительница дома Волга-Sky в Саратове (на фото) была госпитализирована

Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина

25 августа. Последствия обстрела ВСУ села Ракитное Белгородской области, в результате пять человек погибли и еще 13 пострадали

Фото: @vvgladkov

В ночь на 25 августа в результате обстрела гостиницы в Краматорске на подконтрольной Украине территории ДНР пострадали журналисты новостного агентства Reuters
На фото: экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию

Фото: Reuters

24 августа состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом, в результате которого в Россию были возвращены 115 солдат, захваченных ВСУ в Курской области

Фото: кадр видео Минобороны РФ

23 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) жмет руку президенту Украины Владимиру Зеленскому во время государственного визита в Киев, в ходе которого он призвал к мирному урегулированию конфликта с Россией

Фото: Reuters

22 августа стало известно о нанесении ВСУ удара по порту «Кавказ» в Краснодарском крае, в результате которого затонул паром и сгорели 30 цистерн с топливом

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

22 августа. На нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области пятый день продолжается пожар, начавшийся после атаки БПЛА

Фото: 161.ru

21 августа в результате уничтожения БПЛА в нескольких домах поселка Большое Петровское Чеховского района Подмосковья были выбиты окна и повреждены ограждения

Фото: @sobakin_mn

21 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (второй слева) принял от «Народного фронта» средства РЭБ, которые установят на пассажирские автобусы в приграничных с Украиной районах

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

21 августа ЦИК перенес на неопределенный срок муниципальные выборы в Льгове и еще шести приграничных районах Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В результате наступления на покровском направлении в августе ВС РФ заняли более 10 населенных пунктов ДНР. Самый большой из них — пгт Новгородское, также известный как Нью-Йорк, перешел под контроль российской армии 20 августа

Фото: Jana Cavojska / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

20 августа Верховная рада приняла закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ Московского патриархата

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

17 августа МЧС сообщило, что около 10 тыс. жителей Курской области находятся в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

17 августа ФСБ завела уголовное дело на итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини (на фото) за незаконное пересечение государственной границы РФ после публикации их репортажа из Суджи

Фото: @stefania_battistini

16 августа в Донецке в результате обстрела загорелся торговый центр «Галактика». По данным СМИ, в момент атаки в нем находилось примерно 100 человек

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

14 августа генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира Журавлева (на фото) в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2»

Фото: Соцсети Владимира Журавлева

На оперативном совещании Совбеза РФ по ситуации в приграничных с Украиной регионах 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Владимиру Путину, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов с населением до 2 тыс. человек

Фото: пресс-служба президента РФ

В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек.
На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии
На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ

Фото: @vvgladkov

7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

Фото: @dzdmos

7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения
На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек

Фото: курская-епархия.рф

По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины
На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять
На фото: последствия обстрела города Суджа

Фото: @gubernator_46

5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения
На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР
На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16
На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий

Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева

В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили
На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе

Фото: кадр видео @mchs_official

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