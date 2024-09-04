Свердловский бизнесмен и экс-депутат Госдумы Малик Гайсин продал блокирующий пакет акций одной из своих компаний «Средуралинвест-МТ» структуре «Свердловскдорстрой». Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат Госдумы Малик Гайсин продал блокирующий пакет акций одной из своих компаний «Средуралинвест-МТ» структуре «Свердловскдорстрой», также подконтрольной ему

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Экс-депутат Госдумы Малик Гайсин продал блокирующий пакет акций одной из своих компаний «Средуралинвест-МТ» структуре «Свердловскдорстрой», также подконтрольной ему

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Впрочем, оба предприятия продолжают находится по контролем бизнесмена и его структур, следует из данных kartoteka.ru. Директором «Средуралинвест-МТ» является Тимур Билалов, руководитель ряда других фирм Малика Гайсина.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Ленинский районный суд Екатеринбурга начал повторно рассматривать иск Генпрокуратуры об изъятии у экс-депутата Госдумы Малика Гайсина контрольного пакета акций завода электрических соединений «Исеть» в доход государства.

Напомним, в июле Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов по поводу изъятия акций завода «Исеть» и направил дело на новое рассмотрение. В частности, он указал, что законы о статусе депутата были применены неверно. Кроме того, были нарушены сроки исковой давности.

Одновременно Ленинский райсуд Екатеринбурга рассматривает уголовное дело в отношении бизнесмена по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год Малик Гайсин выдал займы подконтрольным ему компаниям и причинил ущерб заводу «Исеть» на 333 млн руб. В период с 2018 по 2019 год он предположительно передал таким образом еще около 52 млн руб.

Кроме того, в суд передано уголовное дело Малика Гайсина о растрате 256 млн руб. со счетов завода использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Анастасия Таначева