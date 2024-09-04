Суд начал повторно рассматривать иск об изъятии «Исети» у Малика Гайсина

Ленинский районный суд Екатеринбурга начал повторно рассматривать иск Генпрокуратуры об изъятии у экс-депутата Госдумы Малика Гайсина контрольного пакета акций завода электрических соединений «Исеть» в доход государства.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин слева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прошлое заседание было отложено в связи с привлечением к разбирательствам представителей госкорпорации «Ростех», во владение которой предприятие перешло. По данным Генпрокуратуры, Малик Гайсин, будучи депутатом Госдумы, использовал завод в «бизнес интересах» и незаконного личного обогащения в нарушение антикоррупционных запретов. Кроме того, по данным надзорного органа, акции завода были распределены между аффилированными с Гайсиным предприятиями ООО «Вагран», ООО «Актай-М» и банк «Вятич».

Малик Гайсин заявил, что его «оклеветали», и он планирует привлечь правоохранителей к уголовной ответственности.

Напомним, в июле Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов по поводу изъятия акций завода «Исеть» и направил дело на новое рассмотрение. В частности, он указал, что законы о статусе депутата были применены неверно. Кроме того, были нарушены сроки исковой давности.

Параллельно Ленинский райсуд Екатеринбурга рассматривает уголовное дело в отношении бизнесмена по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Следствие утверждает, что в период с 2016 по 2018 год Малик Гайсин выдал займы подконтрольным ему компаниям и причинил ущерб заводу «Исеть» на 333 млн руб. В период с 2018 по 2019 год он предположительно передал таким образом еще около 52 млн руб.

Кроме того, в суд передано уголовное дело Малика Гайсина о растрате 256 млн руб. со счетов завода использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Мария Шараева