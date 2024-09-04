Павел Крашенинников презентовал книгу об отказе СССР от завоеваний революции

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников представил книгу «Государство против революции» о 1923-1938 годах в истории России студентам Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Автор отметил, что в издании описаны процессы захвата власти в СССР Иосифом Сталиным, отказа от революционных завоеваний, диктатуры пролетариата и устранения «самых пламенных революционеров».

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«Я показываю, как государство победило революцию, как оно фактически уничтожило свободы, связанные с семьей, частную собственность, фактически лишала жизни людей, ставила жизнь людей в зависимость от доносов соседей, от родословной, разнарядки на расстрелы и уголовные дела»,— сказал господин Крашенинников.

Парламентарий добавил, что в книге описаны проблемы, связанные с крестьянским вопросом, проведением коллективизации, изъятием имущества и раскулачиванием. «Я показываю через документы все эти процессы, и как государство завоевало власть в лице партийного аппарата и советских служащих, и чем все это закончилось — 1938 годом, когда даже Николая Ежова расстреляли»,— сказал автор.

Павел Крашенинников окончил Свердловский юридический институт (сегодня УрГЮУ) в 1991 году. С 1999 господин Крашенинников избирается депутатом Государственной думы. Является автором более 70 научных работ, принимал участие в подготовке Гражданского кодекса РФ, разрабатывал поправки в Конституцию. В феврале 2024 года Павел Крашенинников презентовал книгу «Всадники Апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917-1922» о выстраивании жестко централизованного государства большевиками, которые изначально отрицали необходимость существования государства и права.

Василий Алексеев