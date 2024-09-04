Компания—разработчик и производитель механических и бионических протезов ООО «Моторика» начала работу в 2014 году. С 2016 года компания изготовила более 8 тыс. протезов для клиентов из 17 стран мира. Крупнейший производитель функциональных протезов рук в России, входит в топ-3 крупнейших MedTech-компаний России, по данным агентства SmartRanking за 2023 год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Моторика» за 2023 год составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 635 млн руб. 82,45% компании принадлежат МК ООО «Хомо Ауктус», доли в которой делят пять частных инвесторов (23,94% — у Андрея Давидюка, 14,25% — у Василия Хлебникова, 9,17% — у Ильи Чеха, 8,92% принадлежит Руслану Бабинцеву, 3,6% — Аркадию Фатееву) и две компании (ООО ППИТ-15 — 27,99% и АО РВК — 12,13%), еще 17,54% принадлежат ООО УК «Дальневосточный фонд высоких инвестиций».