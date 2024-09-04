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Коммерсантъ FM
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Жизнь после биржи

Аналитики финского ЦБ оценили изменение режима валютной торговли

Новая аналитическая записка Института развивающихся экономик Центрального банка Финляндии посвящена изменению российского валютного рынка из-за санкций. Отмечается, что из-за прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже общие объемы валютных торгов на ней сократились на 40%. Внебиржевая же торговля этими валютами, отмечают авторы, характеризуется гибкостью, но не генерирует актуальной и прозрачной информации о курсах — в результате на рынке растет спред между ценами покупки и продажи валютных пар. В российском ЦБ также отмечают сегментацию валютного рынка РФ и усложнение ценообразования в паре юань—рубль.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Институт развивающихся экономик финского ЦБ (BOFIT) опубликовал аналитическую записку об изменении валютного рынка РФ в условиях санкций — напомним, финские аналитики пристально наблюдают за различными аспектами российской экономики с начала военной операции РФ на Украине. С тех пор, напоминают авторы, российские власти влияли на обменный курс рубля за счет ограничений на вывод валюты и требований о репатриации экспортной выручки, а рубль, по их мнению, перестал быть свободно конвертируемой валютой. Санкции США в отношении Мосбиржи от 12 июня 2024 года сделали биржевые торги долларом и евро невозможными, в результате, по оценкам BOFIT, объемы валютных торгов на Мосбирже сократились на 40% в годовом выражении.

Номинальный курс рубля немного укрепился в первой половине этого года, а реальный эффективный курс, отражающий различия в темпах инфляции у основных торговых партнеров России, в июле был на 10% выше, чем в начале года, отмечают аналитики.

Напомним, считается, что некоторую поддержку рублю до конца года окажут проблемы с внешними платежами: задержки в расчетах за импорт ограничивают возможности по удовлетворению спроса и снижают валютные расходы экономики, при этом проблемы поступлений от снижающегося экспорта компенсируют интервенции ЦБ по бюджетному правилу (см. “Ъ” от 31 июля и 15 августа).

Сейчас, как известно, торги долларом и евро переместились на внебиржевой рынок. Аналитики финского ЦБ предупреждают о рисках этого перетока: хотя такая торговля отличается гибкостью и оперативностью, она не обеспечивает рынок актуальной и прозрачной информацией о ценах. «В случае с российским рынком это может привести к увеличению спредов в ставках покупки и продажи»,— пишут в BOFIT. Осложняет ситуацию и решение ЦБ о приостановке публикации данных о внебиржевом валютном рынке.

Как прекращение биржевых торгов долларом США и евро повлияло на российский рынок

После введения санкций в отношении Мосбиржи валютные торги на ней в основном происходят по паре рубль—юань. Если на начало 2022 года практически не было спроса на юани, то в мае 2024 года на них приходится чуть более половины всех торгов на валютном рынке. Однако проблемы с юанем связаны с его ограниченной конвертируемостью. Аналитики Банка России во вчерашнем бюллетене «О трендах» указывает на усложнение ценообразования в паре юань—рубль, а также на общий рост сегментированности валютного рынка. Причина — в неблагоприятном геополитическом фоне и переосмыслении инвесторами перспектив сохранения жесткой денежно-кредитной политики регулятора в течение более длительного, чем ранее предполагалось, времени, пишут в ЦБ.

Диана Галиева

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