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Коммерсантъ FM
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Курс на стабильность

Фундаментальные факторы и интервенции ЦБ поддержат рубль

Возникший в июле впервые за четыре года месячный дефицит текущего счета платежного баланса — результат стечения разовых факторов и сезонности, полагают эксперты. Текущий счет в первом полугодии (особенно во втором квартале) оставался в заметном профиците и был лишь немного ниже многолетнего среднего значения. Это служит фундаментом поддержки курса рубля — на фоне также укрепляющих его интервенций ЦБ по бюджетному правилу. Неопределенности в курсовую картину добавляет ситуация с импортом, оценки текущей динамики и перспектив которого у аналитиков, впрочем, расходятся.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Обсуждая опубликованную во вторник ЦБ оценку дефицита текущего счета платежного баланса в $0,5 млрд (возник впервые с августа 2020 года), аналитики сошлись во мнении, что он является «случайным выбросом». В среднем, считая за последние четыре квартала (сдвинутый год), в апреле—июне профицит текущего счета составлял 3,3% ВВП (3,5% ВВП в июле), что не сильно меньше среднего показателя в 4,5% ВВП с 2010 года, отмечают экономисты «Центра развития» ВШЭ (см. график).

«Дефицит в июле во многом "бумажный" из-за учета дивидендов нерезидентов, которые зачисляются на счета типа "С"»,— поясняет Дмитрий Полевой из «Астра УА». На это указывает рост внешних обязательств на $3 млрд, добавляет он, замечая, что иностранные активы выросли на $4,7 млрд, что обеспечило чистый отток капитала в $1,7 млрд — минимальный с июля 2023 года. «В связи с ограничениями на движение капитала это нейтрально в части влияния на рубль»,— добавляют аналитики Райффайзенбанка.

Июльское же снижение профицита внешней торговли товарами и услугами (до $3,9 млрд — минимум с января 2024 года) аналитики объясняют сезонностью.

Впрочем, здесь их оценки в силу разных подходов к ее устранению расходятся. «Компоненты торгового баланса остались стабильными месяц к месяцу — в том числе импорт, снижение которого предполагалось на фоне трудностей с проведением платежей»,— считают экономисты Райффайзенбанка по данным за июль. Стабилизацию стоимости экспорта и импорта товаров (с учетом сезонности, месяц к месяцу) фиксировали по итогам полугодия аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Экспорт товаров — порядка $35 млрд в месяц с августа 2023 года по июнь 2024-го, а импорт за тот же период — $24 млрд в месяц. «Наметившееся было легкое оживление экспорта не закрепилось (что естественно в условиях ужесточения применения санкций и усиления самоограничений в рамках ОПЕК+). Можно говорить о стабилизации на невысоком уровне, после длительного спада, начиная с середины 2022 года. Есть вероятность нового снижения с учетом ограничений по вывозу нефтепродуктов и выполнения квот по ОПЕК+. Рост потребительского (и, с известными оговорками, инвестиционного) импорта, вероятно, приведет к возобновлению расширения импорта»,— считают аналитики центра.

Как менялся платежный баланс в первом полугодии

«Динамика импорта в ближайшие месяцы все же может ухудшиться на фоне санкционного давления, что при прочих равных так же позитивно (как и снижение экспорта.— “Ъ”) для рубля»,— не соглашаются в Райффайзенбанке. На это ставят и аналитики «Астра УА» и «Центра развития» ВШЭ. Оценки последних по итогам первого полугодия 2024 года и вовсе обнаруживают, что с учетом сезонности квартал к кварталу в апреле—июне импорт сжимался пятый квартал подряд, несмотря на высокий внутренний спрос. Это, по их мнению, и послужило основной причиной укрепления рубля в последние три квартала. Дмитрий Полевой, в свою очередь, отмечает: в рублях сезонно скорректированная стоимость импорта товаров и услуг в июле снизилась на 11,8% против роста на 3,1% в июне, из-за его сокращения в долларах и небольшого укрепления рубля, а к февралю 2022 года июльский импорт составил 85,3% против 90,9% в июне и 90,6% в среднем за первое полугодие 2024 года, что является максимальным снижением с февраля 2023-го.

Несмотря на разницу оценок изменений импорта, большинство наблюдателей ставит на то, что по крайней мере до конца года, несмотря на флуктуации курса (разнородная динамика курсов в разных сегментах, локальный кросс-курс доллар/юань сильно отклонился от глобального), рублю ничего серьезно не угрожает.

«Темпы и сроки нормализации ситуации пока сложно оценить из-за ее беспрецедентности (но, основываясь на историческом опыте, адаптация должна пройти достаточно быстро)»,— говорят в Райффайзенбанке. «Нефть продолжает торговаться на неплохих уровнях, цены на газ растут, опасения глобальной рецессии отступают»,— заключает Дмитрий Полевой, отмечая, что проблемы поступлений от снижающегося экспорта компенсируют интервенции ЦБ в рамках бюджетного правила. Сценарий роста импорта и сокращения экспорта аналитики, отметим, всерьез пока не обсуждают.

Артем Чугунов

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