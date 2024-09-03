Тува протянет рельс в Китай

Проект 400-километровой железнодорожной ветки в Туве Кызыл—Курагино, не реализованный в рамках концессии, может стать частью коридора Россия—Монголия—Китай. По планам властей стройка будет финансироваться на возвратные средства, хотя банки пока не заявляют о готовности участвовать, а эксперты и участники рынка видят в проекте заметные риски. Так, сбыт коксующегося угля с Элегеста может быть затруднен конкуренцией с углем из Монголии и слабой развитостью промышленности в Западном Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Возрождать проект железной дороги Кызыл—Курагино с продлением в Монголию и Китай предполагается на условиях возвратного финансирования. «Прорабатывается вопрос продолжения этой линии через Тыву и Монголию в направлении Китая,— сообщил в кулуарах ВЭФ первый замглавы Минтранса Валентин Иванов.— Нужно оценить стоимость капитальных вложений, техническую возможность реализации строительства и возможность возврата средств». Источники финансирования господин Иванов не уточнил.

Генеральный директор Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ) Ирина Магнушевская говорит, что проект анализируется. «Сейчас на нас вышла Республика Тыва, совместно с Минтрансом будем делать работу по Кызыл—Курагино»,— сказала она на сессии ВЭФ. По ее словам, с учетом сложностей, проведения изысканий проект может быть реализован к 2035 году. Она уточнила “Ъ”, что рассматриваются различные трассировки.

По данным “Ъ”, в августе вслед за поручением по итогам совещания у первого вице-премьера Дениса Мантурова у угольных компаний запрашивали информацию о заинтересованности в поставках угля в Китай через Монголию по планируемой железной дороге от станции Курагино. Из поручения следует, что рассматривается два варианта: через Монголию до границы с КНР и только под грузовое движение и в виде коридора от Кузбасса до китайской границы от Севморпути.

Первоначальное соглашение о строительстве дороги Кызыл—Курагино протяженностью 410 км было подписано на ПМЭФ-2008 с экс-сенатором, основателем Межпромбанка Сергеем Пугачевым. Дорога должна присоединить к железнодорожной сети Элегестское месторождение с запасами 855 млн тонн коксующегося угля. В 2018 году с владеющим лицензией на Элегест Русланом Байсаровым было подписано концессионное соглашение сроком на 30 лет, стоимость проекта оценивалась в 192,4 млрд руб. Но через три года из-за недостатка средств и разной оценки масштаба проекта концессию приостановили на срок до пяти лет без штрафов для сторон.

О возрождении линии Кызыл—Курагино в конфигурации Россия—Монголия—Китай заговорили в 2022 году.

Линия фигурировала в проекте Минтранса по развитию железнодорожной инфраструктуры в сообщении с Китаем, Монголией и Казахстаном до 2030 года суммарной стоимостью $31 млрд. Также Кызыл—Курагино включают в проект «вертикальной» железной дороги, соединяющей Севморпуть с китайской границей и охватывающей планируемые оба Северных широтных хода и Северо-Сибирскую магистраль. Губернатор Красноярского края Александр Усс в апреле говорил «Ъ-Сибирь», что проект Кызыл—Курагино в конфигурации Россия—Монголия—Китай позволит снизить нагрузку на БАМ и Транссиб на 20%, нарастив внешнеторговый оборот с Китаем и Монголией.

В понедельник президент РФ Владимир Путин на уроке школьников Кызыла говорил, что проект ветки Кызыл—Курагино «не развивается должным образом». «Изначально те, кто планировал, хотели превратить это чисто в коммерческий проект,— объяснил президент.— Но руководство республики все-таки настаивает на том, чтобы и этот проект был реализован именно и прежде всего в интересах людей, которые проживают в республике в различных населенных пунктах».

Источник “Ъ” в угольной отрасли отмечает, что с точки зрения реализации угля Элегеста проект выглядит сомнительно, поскольку запад Китая в промышленном отношении недостаточно развит, а Монголия вообще конкурирует с Россией на рынке коксующегося угля.

В ВЭБ.РФ “Ъ” сообщили, что потенциально проект Кызыл—Курагино интересен, но на рассмотрение в новой конфигурации пока не поступал. Сегодня в ВЭБ.РФ рассматривают два крупных проекта строительства железнодорожной инфраструктуры — высокоскоростная магистраль Москва—Санкт-Петербург и Восточный полигон. В других банках не ответили “Ъ” или отказались от комментариев.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что, планируя крупные инфраструктурные проекты на пять-десять лет, РФ упускает из виду изменение технологического уклада Китая, демографический спад и рост внимания к экологическим вопросам.

Он напоминает, что Китай ежегодно вводит 200 ГВт возобновляемых мощностей, что влияет на потребление энергетического угля, а на поставки коксующегося влияет спад в строительстве. С учетом конкуренции между банками за инфраструктурные проекты, достаточно прибыльные для подрядчиков, есть шанс дать ход не самому эффективному, предостерегает господин Бурмистров.

Наталья Скорлыгина, Владивосток