Этапом из Москвы

Правоохранители задержали ранее судимого мужчину по обвинению в убийстве 11-летней девочки, которая пропала в Нижнем Тагиле 31 августа. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в подвале одного из домов города, в поисках ребенка приняли участие более 140 полицейских. По данным СКР, подозреваемый пытался скрыться от следствия, но был задержан в аэропорту Москвы. Максимальное наказание за убийство несовершеннолетней – пожизненное лишение свободы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи 3 сентября задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Насти, которая пропала 31 августа в Нижнем Тагиле. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). «Предварительно установлено, что мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и намеревался скрыться от органов следствия, но был оперативно установлен и задержан в одном из аэропортов города Москвы. В настоящее время он доставлен к следователю СК для допроса и производства следственных и иных процессуальных действий», — рассказал и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константин Мирошниченко.

По его словам, в ближайшее время в отношении подозреваемого будет решен вопрос об аресте и о предъявлении обвинения. Мера пресечения ему будет избрана либо в Ленинском районном суде Екатеринбурга, либо в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.

По данным СКР, наказание за совершение данного преступления предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Расследование уголовного дела находится на контроле СУ СКР по Свердловской области. По данным СМИ, речь идет о мужчине, который ранее был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера (ст. 131 и 132 УК РФ). Следователи не раскрывают имя задержанного. Отец погибшей девочки в беседе с порталом Е1 назвал его Владимиром Александровым и сообщили, что тот проживал в соседнем подъезде, а в его квартире была обнаружена кровь. Соседи рассказали, что подозреваемый дарил детям сладости и его задержание стало неожиданностью.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подчеркнул, что в поисках пропавшей школьницы были задействованы 140 сотрудников полиции Нижнего Тагила, а также волонтеры поисковых отрядов «Феликс», «Скорпион» и «ЛизаАлерт». Оперуполномоченные тщательно анализировали съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства девочки, но и всего района, отрабатывался круг связей школьницы, ее родных и знакомых, проверялись ранее судимые лица и склонные к такого рода противоправным деяниям», — отметил полковник Горелых. Он подчеркнул, что тело ребенка было найдено в подвале одного из домов. Сейчас подозреваемый этапирован в Екатеринбург. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, в задержании участвовали сотрудники ГУУР МВД России.

По данным местных СМИ, возле общежития, где жила погибшая девочка, тагильчане организовали стихийный мемориал, куда приносят цветы и игрушки.

Мария Шараева