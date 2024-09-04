Упорядочивание понаехавших

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) представила во вторник свою программу по совершенствованию миграционной политики. Она содержит как законодательную часть (ряд проектов эсеры уже внесли), так и административные меры — в частности, создание самостоятельного миграционного ведомства с прямым подчинением президенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов напомнил коллегам по Госдуме, что у его партии давно уже есть подробный план улучшения миграционной политики

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Миронов напомнил коллегам по Госдуме, что у его партии давно уже есть подробный план улучшения миграционной политики

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Госдуме в конце весенней сессии-2024 была создана комиссия по вопросам миграционной политики, а на последнем пленарном заседании депутаты в ускоренном порядке одобрили закон об обязательной постановке на воинский учет лиц, приобретающих гражданство РФ. Лидер СРЗП Сергей Миронов на пресс-конференции в ТАСС 3 сентября горячо приветствовал эти тенденции, напомнив, что его фракция долго «была единственной, кто бил в набат» (в связи с социальными рисками, связанными с избыточной миграцией). Теперь СРЗП разработала программу совершенствования миграционной политики.

Одно из главных предложений — вывести миграционную службу из структуры МВД и сделать самостоятельным ведомством с прямым подчинением президенту, сообщил господин Миронов.

Это, по его мнению, минимизирует коррупционную составляющую, ведь сейчас «идут посадки высокопоставленных сотрудников МВД за то, что раздавали паспорта за взятки». Также фракция внесла законопроект об усилении уголовной ответственности за принятие в гражданство РФ с нарушением процедуры — в частности, без обязательного экзамена по русскому языку. Кроме того, эсеры уже несколько лет продвигают идею об ограничении числа мигрантов, которые трудятся в определенных сферах — здравоохранении, образовании, пассажирском транспорте и других, напомнил Сергей Миронов, отметив, что такие законы приняты уже в 37 регионах. Упомянул он и уже внесенный в Думу проект о запрете «новым россиянам» приобретать оружие до истечения определенного срока пребывания в гражданстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Первый заместитель руководителя фракции СРЗП, глава московского отделения партии Дмитрий Гусев отметил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно заявил о поддержке двух инициатив партии — об обязательной дактилоскопической регистрации мигрантов и о запрете на въезд их семей. Заодно депутат рассказал, что фракция обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой посчитать, сколько мигрантов нужно экономике по разным отраслям.

«Думаю, мы в ближайшее время получим эти цифры и будем разбираться, что делать дальше, чтобы все лишние мигранты были депортированы из страны»,— пообещал господин Гусев.

А еще один уже внесенный СРЗП законопроект касается чисто московской специфики — речь идет о запрете размещать хостелы в нежилых помещениях жилых домов.

Другой первый замглавы фракции Олег Нилов напомнил, что возможности депутатов влиять на ситуацию не исчерпываются законотворческой деятельностью, и предложил направлять в органы опеки депутатские запросы, чтобы выяснить, в каких условиях живут и учатся дети мигрантов. Кроме того, он полагает, что эсерам нужно взять под партийный контроль ситуацию с депортацией мигрантов за совершение преступлений. У органов внутренних дел уже есть полномочия принимать решения о депортации, но происходит это не так уж часто, потому что «это дорого», посетовал господин Нилов. Деньги нужно найти, иначе возникает угроза безопасности, настаивал он.

Не обошлось и без экзотических предложений. Так, депутат Госдумы Михаил Делягин выступил за ревизию гражданств, выданных с 1992 года: «Если люди не понимают по-русски, значит, они нарушили присягу и должны вернуться домой». Депутат иркутского заксобрания Лариса Егорова выдвинула идею наладить трудовую миграцию из Северной Кореи, жители которой «известны своим трудолюбием и дисциплиной».

Ксения Веретенникова