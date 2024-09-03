Определен шорт-лист в номинации «Знаковый топ-менеджер» премии «Твердые знаки»

Определены номинанты на премию «Твердые знаки» в категории «Знаковый топ-менеджер». В этой номинации представлены руководители компаний, которые не только активно рассказывали в СМИ о своих успехах, но и имели смелость говорить о планах и объемах инвестиций в развитие.

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В шорт-лист вошли:

Павел Яковлев (автозавод «Урал»);

Павел Шиляев (Магнитогорский металлургический комбинат);

Андрей Гартунг (Челябинский кузнечно-прессовый завод);

Сергей Казаков (Фонд развития промышленности Челябинской области);

Констанин Струков (Группа компаний «Южуралзолото»).

В этом году церемония вручения премии «Твердые знаки» в Челябинске пройдет в третий раз. Победители будут определены в семи номинациях. Критерием определения номинантов и лауреатов является количество положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте заявленных в номинациях информационных поводов. Учитываются материалы, опубликованные в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года.

Подведение итогов состоится 19 сентября.

Ранее стали известны шорт-листы в номинациях «Все дома», «Время возможностей», «Пища для роста», «Южный Урал зовет».