10,2 процента годовых составила в июле средневзвешенная ставка по ипотеке, сообщил ЦБ. Показатель за месяц существенно вырос — с 7,6% в июне. Объясняется такая динамика заметным ростом доли рыночных кредитов (с 13,6% в июне до 48,2%) после отмены с 1 июля льготной ипотеки под 8%. Эта программа была самой массовой в секторе ипотеки с господдержкой в условиях высокой ключевой ставки. По данным Банка России, в июле 2024 года объем выдачи ипотеки с господдержкой сократился на 72,9%, при этом ее доля осталась довольно высокой — почти 52% против 86,4% в июне. В целом же выдача ипотеки в июле оказалась вдвое меньшей по объему, чем в июне (356 млрд руб. против 788,5 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран