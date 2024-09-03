В краски подмешали конкуренции

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит новые протекционистские меры в химической промышленности. Она может ввести пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт из Китая белого пигмента — диоксида титана, используемого в том числе в выпуске лакокрасочных материалов (ЛКМ). Эксперты считают действия регулятора логичными с учетом планов по наращиванию производства в РФ, но потребители указывают на разные характеристики местного и импортного сырья и риски для качества продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ЕЭК намерена на пять лет ввести антидемпинговую пошлину в отношении пигментного диоксида титана из Китая, следует из проекта решения (копия есть у “Ъ”). Размер ставок не раскрывается. Повышенные пошлины не должны затронуть пигментный диоксид титана, предназначенный для парфюмерно-косметической, пищевой и фармацевтической продукции, говорится в документе. В ЕЭК и Минпромторге комментарии не предоставили.

Диоксид титана — наиболее востребованный пигмент на рынке ЛКМ. Он добавляет белизну и яркость цветным краскам и позволяет избавиться от использования экологически опасных цинка, бария, свинца.

ЕЭК проводила антидемпинговое расследование в отношении пигментного диоксида титана из Китая около года. Как следует из доклада о результатах от августа 2024 года, основанием для начала расследования стало заявление единственного производителя этого пигмента в ЕАЭС — ООО «Титановые инвестиции» (ранее «Крымский титан», входит в «Росхим»). Строительство еще одного завода может начать ООО «Сибирский титан». Если реализация проекта стартует в 2024 году, то завершится не ранее конца 2026 года, отмечается в докладе. В «Росхиме» “Ъ” не ответили.

Как сказано в докладе, с 1 июля 2022 года по конец июня 2023 года «Титановые инвестиции» выпустили 136 тонн этого пигмента, в 2023 году производство сокращалось, загрузка мощностей оставалась низкой, а импорт из КНР увеличивался.

Также в докладе отмечается, что продолжение демпингового импорта противоречит и интересам потребителей, так как возможные осложнения поставок грозят остановками предприятий по выпуску ЛКМ, пластмассы и бумаги. По итогам расследования предложено применить пошлины в размере 14,27–16,25% в зависимости от производителя на пять лет.

Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов напоминает, что после присоединения Крыма к РФ цеха «Крымского титана» работали с перебоями из-за недопоставок ильменита — сырья, ранее поступавшего с Украины. После вхождения предприятия в «Росхим» сырьевой базой для него стал Олекминский ГОК, за счет чего мощность завода предполагается нарастить с 80 тыс. до 120 тыс. тонн в год. Получаемый здесь ильменит должен заменить сырье, поставляемое из Юго-Восточной Азии и Южной Америки, говорит аналитик.

Предприятия ассоциации «Союзкраска» считают введение мер против китайского сырья необоснованным и коммерчески вредным.

В союзе подчеркивают, что выпускаемый «Титановыми инвестициями» диоксид титана не идентичен импортируемому из Китая, а из-за разницы в характеристиках российское сырье может «резко снизить» качественные параметры высокотехнологичных ЛКМ. В союзе отмечают, что снижение конкурентных преимуществ российских ЛКМ только улучшит условия для импорта готовых ЛКМ. Источники “Ъ” в целлюлозно-бумажной отрасли отмечают, что из-за введения пошлин проблемы могут возникнуть у небольших игроков. Крупные компании, по их словам, используют для отбеливания другие пигменты.

Глава Rupec Дмитрий Семягин считает защитные меры логичным шагом со стороны регулятора ЕАЭС. Он отмечает, что после длительного простоя в 2022 году и изменения цепочек поставок у компании ушло время на отладку процессов и качества. А для китайских компаний, продолжает эксперт, агрессивная экспансия и демпинг в среднесрочной перспективе — стандартная практика на экспортных рынках. В моменте, говорит господин Семягин, это дает плюс местным потребителям, но затем ситуация грозит диктатом со стороны поставщиков. Господин Котов считает, что решение ЕЭК не должно оказать критического влияния на российский рынок, но по отдельным маркам могут возникнуть локальные сложности.

Ольга Мордюшенко