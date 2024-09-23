Все тоньше, чем кажется

Ряд недавних научных публикаций, посвященных способам и результатам противодействия РФ санкциям западных стран в связи с ее военной операцией на Украине, демонстрируют неоднозначную картину: с одной стороны, все больше иностранных исследователей фокусируются на этой тематике, и картина становится все детальнее, с другой — зачастую она не вполне совпадает с первоначальными предположениями в этой области, а также оценками, высказываемыми средствами массовой информации и их экспертами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Так, в работе, посвященной анализу роста экспорта Китая в страны Средней Азии (ранее западные исследователи неоднократно связывали его с «транзитной» торговлей с РФ и обходом санкций), Хенна Хурскайнен из Института развивающихся экономик ЦБ Финляндии действительно показывает заметный рост поставок после февраля 2022 года по различным статьям товарной номенклатуры. Однако рост и объемы прямой торговли Китая с Россией превосходят объемы подобных «среднеазиатских» операций в разы.

Например, даже в группе «Транспортные средства» рост их поставок из КНР в «дружественные» России страны Средней Азии (совокупно увеличившийся на $6 млрд в 2023-м) на фоне роста их прямых поставок в РФ (около $12 млрд в 2023-м) выглядит не очень внушительно и может отчасти объясняться замещением европейских поставок в сами среднеазиатские государства — они, отметим, до 2022 года зачастую шли через российские представительства западных компаний, затем прекратившие или заморозившие операции в РФ.

Данные о поставках тех же позиций уже в РФ среднеазиатскими странами эту гипотезу подтверждают: совокупный рост экспорта продукции машиностроения из них в РФ в 2022–2023 годах, по данным автора, не превышает половины от роста их импорта из КНР, на реэкспорт транспортных средств же и вовсе приходится лишь шестая часть прироста импорта среднеазиатских стран из Китая. В результате эффекты санкций широко распределяются на государства, которые их объектами не являются, подталкивая их к перестройке торговли, лишь на первый взгляд связанной с «помощью» РФ в обходе ограничений.

На очистку данных и оценку подобных долгосрочных эффектов, отметим, иногда уходят десятилетия. В свежей публикации «Из России с любовью: международное разделение рисков, санкции и инвестиции» группа исследователей западных университетов демонстрирует выигрыши, полученные российскими компаниями, вовлеченными в торговлю через «дружественные» страны еще по результатам «крымских» ограничений 2014 года. Каждый процент расширения участия в таком «распределении рисков» ведет к росту активов среднестатистической фирмы на 0,44% и инвестиций на 0,67% — не так много, как об этом принято думать.